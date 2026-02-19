Mucho más pronto de lo que hubiera deseado, Deportes Concepción tuvo que decirle adiós al refuerzo Mauricio Vera, quien alcanzó a disputar un par de partidos para el cuadro lila. Pero encontró una oportunidad difícil de rechazar y fichó en Nacional de Montevideo.

Curiosamente, el reemplazo de Vera llegará al León de Collao desde el Bolso, lugar donde no tenía espacio en el primer equipo. Se trata de Yonatan Rodríguez, un avezado mediocampista que suplirá la vacante dejada por el argentino formado en las inferiores de River Plate.

Rodríguez tiene 32 años y además de haber jugado en Nacional, vistió las camisetas de Racing y Cerrito en Uruguay. También jugó para Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina. “Salió todo ayer de tardecita. Nos estaban apurando, cierra el cupo hoy, teníamos que viajar sí o sí”, reveló el montevideano en El Espectador Deportes.

“Nos dieron la opción de ir con la familia justamente para eso, tengo un bebé chico y para no estar tramitando los permisos o venir a buscarlos después. Hay bastantes cosas por solucionar. Cierran el período de pases hoy, me hago los exámenes, firmo el contrato. Se dio todo muy rápido”, destacó.

Yonatan Rodríguez

“Uno tiene que organizar las cosas en Montevideo. Ver a quién le queda la casa, a quién le deja los autos. Es todo un tema, no me dieron chance a nada. Hay que aprovechar la oportunidad. Se dio todo muy rápido”, reconoció el Yona Rodríguez.

Y tuvo más para graficar lo frenético que fueron los últimos días. “Lo único que me dio chance fue de venir a buscar las valijas. Nos quedaron algunas cosas, quizá mi representante me las llevará cuando vaya”, expresó el charrúa, quien se sumará como un llamado a ser figura en el Conce.

Yonatan Rodríguez, último refuerzo de Deportes Concepción: “Lo de Vera abrió una puertita”

Además de la preocupación que se disparó en el DT de Deportes Concepción por la salida de Mauricio Vera y la posible búsqueda de un refuerzo, otro que miraba todo con ojo fino fue Yonatan Rodríguez. El arribo del argentino tuvo directa relación con su fichaje en el León de Collao.

Rodríguez afirmó que llegará libre por un año al Conce. “Esto se venía hablando hace tiempo, pero no se daba por unas cosas. Entonces quedó todo medio quieto. Con la posibilidad de Vera que vino a Nacional, se abrió una puertita”, reveló.

Mauricio Vera

“Y fue todo muy rápido. No nos dieron tiempo a nada y agarré la oportunidad para aprovecharla. El fútbol chileno es lindo, cuando surgió la posibilidad no la dudé. El equipo arrancó bastante mal, pero ascendió hace poquito. Quedan bastantes partidos por lo que me dijo el técnico. Quiero ponerme a la orden lo antes posible”, fue el deseo de Yonatan Rodríguez.

Mientras todo se daba, el volante central cumplía las pautas de un entrenador personal para mantener el tono físico. También reveló algo de la charla que tuvo con Patricio Almendra, DT de los lilas. “Me llamó y me dio buenas referencias del club”, expuso.

Patricio Almendra

“Que es muy ordenado y tienen lindos proyectos para construir. Que subieron hace poquito, que van tres fechas y les ha ido mal. Pero que están intentando jugar de la mejor manera, me dijo que me iría bien ahí y que tengo toda la confianza del cuerpo técnico”, sentenció el uruguayo.

