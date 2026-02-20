Este sábado 21 de febrero regresan los grandes eventos de boxeo con una increíble contienda desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

En el lugar se verán las caras el estadounidense Ryan García (24-2) y su compatriota Mario Barrios (29-2-2), en un evento que estelar que tendrá en juego el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Eso no es todo, porque además habrá otras dos grandes contiendas titulares: Richardson Hitchins (20-0) vs. Oscar Duarte (30-2-1) por el título FIB de peso superligero y Gary Antuanne Russell (18-1) frente a Andy Hiraoka (24-0) por el título AMB de peso superligero.

Conoce todos los detalles de esta increíble velada pugilística: cartelera, horario y cómo ver la pelea completamente en vivo por TV o streaming.

¿A qué hora pelea Ryan García vs. Mario Barrios?

El evento de boxeo se celebrará este sábado 21 de febrero a partir de las 21:00 horas de Chile en el T-Mobile, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Por otro lado, la pelea principal entre García y Barrios se espera que comience no antes de las 01:30 horas de la madrugada de Chile.

Horarios LATAM del evento de boxeo

Horario inicio evento Horario estelar Países de LATAM 18:00 horas 22:30 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 19:00 horas 23:30 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 20:00 horas 00:30 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 21:00 horas 01:30 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

*Hora estimada.

¿Dónde ver Ryan García vs. Mario Barrios?

Este evento de boxeo no contará con transmisión por TV en Chile ni Latinoamérica y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN , en modalidad pago por evento (PPV).

El precio del evento es de $18.752 y se puede complementar con una suscripción de prueba de 7 días. Para este evento, la plataforma contará con la transmisión de toda la cartelera, además de análisis previo y repeticiones bajo demanda.

Cartelera completa de Ryan García vs Mario Barrios