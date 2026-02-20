Este sábado 21 de febrero regresan los grandes eventos de boxeo con una increíble contienda desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
En el lugar se verán las caras el estadounidense Ryan García (24-2) y su compatriota Mario Barrios (29-2-2), en un evento que estelar que tendrá en juego el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
ver también
Floyd Mayweather vs. Mike Tyson: Confirman el regreso más impactante del boxeo mundial
Eso no es todo, porque además habrá otras dos grandes contiendas titulares: Richardson Hitchins (20-0) vs. Oscar Duarte (30-2-1) por el título FIB de peso superligero y Gary Antuanne Russell (18-1) frente a Andy Hiraoka (24-0) por el título AMB de peso superligero.
Conoce todos los detalles de esta increíble velada pugilística: cartelera, horario y cómo ver la pelea completamente en vivo por TV o streaming.
¿A qué hora pelea Ryan García vs. Mario Barrios?
El evento de boxeo se celebrará este sábado 21 de febrero a partir de las 21:00 horas de Chile en el T-Mobile, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Por otro lado, la pelea principal entre García y Barrios se espera que comience no antes de las 01:30 horas de la madrugada de Chile.
Horarios LATAM del evento de boxeo
|Horario inicio evento
|Horario estelar
|Países de LATAM
|18:00 horas
|22:30 horas*
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|19:00 horas
|23:30 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|20:00 horas
|00:30 horas*
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|21:00 horas
|01:30 horas*
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
*Hora estimada.
¿Dónde ver Ryan García vs. Mario Barrios?
Este evento de boxeo no contará con transmisión por TV en Chile ni Latinoamérica y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN, en modalidad pago por evento (PPV).
- El precio del evento es de $18.752 y se puede complementar con una suscripción de prueba de 7 días. Para este evento, la plataforma contará con la transmisión de toda la cartelera, además de análisis previo y repeticiones bajo demanda.
Cartelera completa de Ryan García vs Mario Barrios
- Ryan García vs. Mario Barrios por el título mundial CMB de peso welter.
- Richardson Hitchins vs. Óscar Duarte por el título mundial FIB del peso superligero.
- Gary Russell vs. Andy Hiraoka por el título mundial AMB del peso superligero.
- Frank Martin vs. Nahir Albright: Peso superligero.
- Bektemir Melikuziev vs. Sena Agbeko: Peso supermedio.