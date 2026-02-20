Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será un duelo clave en la Liga de Primera. Este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas, el Cacique visita a O’Higgins en Rancagua en un choque muy importante y para el que ya tiene formación definida.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz tuvo su práctica previa al encuentro este viernes por la mañana y ahí paró la oncena, la que tiene novedades. Y es que la baja de Javier Correa por lesión obliga al DT a mover el tablero con un nuevo esquema y la aparición de un canterano desde el arranque.

Eso no es todo, ya que el técnico también ratifica a dos de los jugadores más criticados por los hinchas. Esto, sumado a la citación de Lautaro Pastrán, quien después de semanas de preparación está listo para hacer su estreno oficial con el Cacique.

Colo Colo mueve su formación para enfrentar a O’Higgins

En Colo Colo ya tienen definida la formación que buscará los tres puntos frente a O’Higgins. El Cacique paró una oncena en su última práctica, la que tiene algunas sorpresas.

Leandro Hernández se gana una camiseta de titular en la formación de Colo Colo contra O’Higgins. Foto: Photosport.

En el arco no hay dudas de quién será el estelar. Fernando de Paul sigue firme como el 1 albo y tendrá la misión de mantener su arco en cero después de no recibir goles en las dos fechas pasadas.

En defensa, Fernando Ortiz sorprende sentando a Javier Méndez y manteniendo a uno de los cuestionados como Jonathan Villagra. A él se suman Jeyson Rojas por derecha, Joaquín Sosa en el centro y Diego Ulloa por la izquierda.

En el mediocampo también hay novedades, ya que el DT ratifica al tridente que ha utilizado hasta ahora, aún cuando los hinchas piden a Álvaro Madrid desde el arranque. Ante O’Higgins serán Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez quienes tengan la misión de cuidar esa zona de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde Javier Correa obliga a cambiar el doble 9 para pasar a una línea de tres. Leandro Hernández se mete en el equipo estelar del Eterno Campeón para acompañar a Maximiliano Romero y Claudio Aquino.

Así, Colo Colo ya tiene formación para desafiar a O’Higgins en Rancagua. Esta será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en la delantera.

