Colo Colo no quiere dejar de pelear en la parte alta luego de su repunte en las últimas fechas. El Cacique ha ido al alza y espera sumar de a tres frente a O’Higgins, aunque para hacerlo tiene un gran dolor de cabeza con Javier Correa.

En la agónica victoria frente a Unión La Calera el fin de semana recién pasado, el delantero no pudo terminar ni el primer tiempo debido a molestias físicas. Desde entonces se ha mantenido trabajando al margen de sus compañeros y la idea era recuperarlo como se pudiera.

Sin embargo, luego del entrenamiento de este jueves el panorama se complicó para el Cacique. Esto, ya que sigue sin poder recuperarse y todo indica de que no llegará al compromiso con los Celestes.

Javier Correa es baja en Colo Colo ante O’Higgins… ¿Y ante la U?

La situación de Javier Correa tiene preocupado a Colo Colo. El delantero está trabajando en su recuperación, pero por ahora todo indica que no jugará este fin de semana, lo que lo transforma de inmediato en la gran duda para el Superclásico con la U de Chile.

Javier Correa está con pie y medio afuera del partido de Colo Colo con O’Higgins. Foto: Photosport.

Luego del entrenamiento de este jueves el periodista Cristián Alvarado contó en Los Tenores de Radio ADN los detalles de la situación. “Lo de Javier Correa, esta contractura a mí me dicen que es difícil que llegue, prácticamente descartado“.

Si bien no fue totalmente bajado del choque, en Colo Colo no lo quieren arriesgar. La idea es que aproveche estas dos semanas para llegar en condiciones ante la U, pero eso todavía es un misterio.

“Está privilegiando el cuerpo médico no arriesgarlo porque están pensando en el Superclásico“, enfatizó el reportero albo. La situación es seguida de cerca por Fernando Ortiz, quien se vería obligado a cambiar el dibujo táctico que le ha dado triunfos.

De hecho, esta mañana en el Eterno Campeón celebraron el retorno de Yastin Cuevas, quien fue liberado de la selección chilena sub 20. Esto, con la idea de que pueda ser o la dupla o una variantes desde el banquillo ante la ausencia del 9.

Javier Correa tendrá que seguir trabajando en su recuperación para poder volver a sumar minutos con Colo Colo. El Cacique ruega para que esté listo para el Superclásico con la U, pero todo dependerá de cómo avance en los próximos días.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Javier Correa será baja ante O’Higgins y, por ahora, alcanza los 2 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2026. En ellos acumula 1 gol y no tiene asistencias en los 114 minutos que suma dentro del campo de juego.