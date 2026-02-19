Después de varios días de rumores, finalmente Colo Colo cerró el mercado de fichajes del fútbol chileno sin un séptimo refuerzo. El Cacique desechó la opción de sumar un nombre más a su plantel y se queda con lo que tiene para la primera parte del 2026.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz estuvo buscando a un extremo derecho que le diera más peso al ataque. Sin embargo, la reunión de directorio de Blanco y Negro terminó sin acuerdo algo, pero por algo muy particular.

Y es que si bien la cita era para analizar la opción de sumar a un jugador más, esto no alcanzó a ser ni tema. De hecho, revelaron que la carpeta que tenía Daniel Morón se mantuvo cerrada justo cuando han existido críticas por su rol.

Colo Colo ni revisó la carpeta de Daniel Morón para traer un último refuerzo

La reunión de directorio de este miércoles en el Estadio Monumental dejó más que un portazo al último refuerzo. La cita en Colo Colo terminó sin siquiera ver a las cartas que tenía Daniel Morón, gerente deportivo, para discutir con la mesa dirigencial de Blanco y Negro.

La carpeta con opciones que tenía Daniel Morón no fue ni abierta en la reunión de directorio de Colo Colo. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo dio a entender el periodista Mario Sabag en Sportscenter de ESPN este jueves. “En algún momento estaban los nombres en la carpeta, pero antes de llegar a ello, se defendió el rendimiento estadístico“.

Esta situación provocó que la carpeta con opciones que tenía Daniel Morón no fuera considerada por la dirigencia de Colo Colo. “Todo eso desencadenó en que una vez culminada esa exposición se llegó a la idea de no llevar ni a votación un nuevo refuerzo“.

En esa misma línea, el reportero enfatizó en que la postura de Blanco y Negro se ratificó apenas de evaluaron los números del equipo. “Con la primera exposición quedó claro que no era necesario“.

Quedará esperar ahora para ver la reacción de Fernando Ortiz y el propio Daniel Morón sobre lo ocurrido. El DT quería un extremo derecho y el gerente deportivo le tenía opciones, pero recibió un portazo cuando debían analizarlo.

Colo Colo no insistirá por un séptimo refuerzo y se queda con lo que tiene para la primera rueda del 2026. El Cacique va a pelear el torneo apostando por sus juveniles y así tratar de revalorizar al club después de un mercado en el que sus ventas estuvieron muy lejos de lo que se pensó tiempo atrás.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida del mercado y sólo piensa en seguir ganando en la cuarta fecha del torneo. Este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas el Cacique visita a O’Higgins tratando de escalar en la Liga de Primera 2026.