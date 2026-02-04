Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Morón responde con todo a Mouche tras delicada revelación en Colo Colo: “Pablito, te perdiste la mejor…”

El gerente deportivo del Cacique, quien era parte de la dirigencia alba en el 2020, respondió con todo a lo que dijo Pablo Mouche de sus años en el club.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Morón no se guardó nada para responderle a Mouche.
© Photosport.Morón no se guardó nada para responderle a Mouche.

Mucha molestia generaron en Colo Colo las palabras de Pablo Mouche recordando lo que fue su etapa en el club. El argentino, quien no se fue en los mejores términos de la institución, aseguró que en medio de la lucha por el descenso en el 2020 fueron apretados por la barra mandada por la dirigencia.

“La barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal, nos tocó la pandemia. Me colgaron una pancarta a mí con el Chaco (Juan Manuel) Insaurralde. Estuvieron como seis meses sin pagar; Blanco y Negro es la sociedad anónima de Colo Colo”, declaró el ex delantero en Planeta Boca Juniors.

Además, aseguró que “le fuimos a juicio, siendo jugador del club, y se armó quilombo. Obviamente, la barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui”.

¿Se molestó? La contundente respuesta de Mosa sobre el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

ver también

¿Se molestó? La contundente respuesta de Mosa sobre el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo le responde a Mouche con todo

El encargado de hablar en nombre del Cacique tras esta denuncia fue Daniel Morón, actual gerente deportivo de los albos y que en el 2020 era parte de la plana directiva del club.

En conferencia de prensa el ex arquero no se guardó nada y aseguró que “me gusta decir las cosas a la cara. En aquella oportunidad, cuando fue la pandemia y se alargó el campeonato, Mouche terminaba contrato el 31 de diciembre”.

Pablo Mouche fue parte del Colo Colo que casi se va a la B en la temporada 2020. | Foto: Photosport.

Pablo Mouche fue parte del Colo Colo que casi se va a la B en la temporada 2020. | Foto: Photosport.

Publicidad

“Para seguir jugando en un momento muy difícil en la historia de Colo Colo no quiso extender su contrato por dos meses más, como lo hicieron otros jugadores, sino que quería un año más de vínculo”, agregó.

“Él debe pensar que lo vinieron a apretar, porque el no estuvo esos dos meses. La gente no vino a apretar, vino a acompañar al equipo. La gente estuvo con nosotros en todo el viaje a Talca. Si a eso le llamamos apretar, bienvenido sea. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”, concluyó.

Tras llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid: Colo Colo confirma que buscan más refuerzos

ver también

Tras llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid: Colo Colo confirma que buscan más refuerzos

Los números que Pablo Mouche dejó en el Cacique

En sus dos años en el club el trasandino disputó un total de 55 compromisos con la camiseta del Popular, donde anotó ocho goles y entregó 14 asistencias. Con los albos solo ganó un título, la Copa Chile 2019.

Publicidad
Lee también
Mouche desclasifica turbio recuerdo en Colo Colo: “La barra nos…”
Colo Colo

Mouche desclasifica turbio recuerdo en Colo Colo: “La barra nos…”

Se borró en la lucha por evitar el descenso y pasa rabia en torneo amateur
Colo Colo

Se borró en la lucha por evitar el descenso y pasa rabia en torneo amateur

El ex Colo Colo que condena el fallo a favor de la U: "Vergüenza total"
U de Chile

El ex Colo Colo que condena el fallo a favor de la U: "Vergüenza total"

"Mis respetos, pero...": nuevo refuerzo de Colo Colo se desmarca de Pavez
Colo Colo

"Mis respetos, pero...": nuevo refuerzo de Colo Colo se desmarca de Pavez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo