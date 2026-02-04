Mucha molestia generaron en Colo Colo las palabras de Pablo Mouche recordando lo que fue su etapa en el club. El argentino, quien no se fue en los mejores términos de la institución, aseguró que en medio de la lucha por el descenso en el 2020 fueron apretados por la barra mandada por la dirigencia.

“La barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal, nos tocó la pandemia. Me colgaron una pancarta a mí con el Chaco (Juan Manuel) Insaurralde. Estuvieron como seis meses sin pagar; Blanco y Negro es la sociedad anónima de Colo Colo”, declaró el ex delantero en Planeta Boca Juniors.

Además, aseguró que “le fuimos a juicio, siendo jugador del club, y se armó quilombo. Obviamente, la barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui”.

ver también ¿Se molestó? La contundente respuesta de Mosa sobre el futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo le responde a Mouche con todo

El encargado de hablar en nombre del Cacique tras esta denuncia fue Daniel Morón, actual gerente deportivo de los albos y que en el 2020 era parte de la plana directiva del club.

En conferencia de prensa el ex arquero no se guardó nada y aseguró que “me gusta decir las cosas a la cara. En aquella oportunidad, cuando fue la pandemia y se alargó el campeonato, Mouche terminaba contrato el 31 de diciembre”.

Pablo Mouche fue parte del Colo Colo que casi se va a la B en la temporada 2020. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“Para seguir jugando en un momento muy difícil en la historia de Colo Colo no quiso extender su contrato por dos meses más, como lo hicieron otros jugadores, sino que quería un año más de vínculo”, agregó.

“Él debe pensar que lo vinieron a apretar, porque el no estuvo esos dos meses. La gente no vino a apretar, vino a acompañar al equipo. La gente estuvo con nosotros en todo el viaje a Talca. Si a eso le llamamos apretar, bienvenido sea. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”, concluyó.

ver también Tras llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid: Colo Colo confirma que buscan más refuerzos

Los números que Pablo Mouche dejó en el Cacique

En sus dos años en el club el trasandino disputó un total de 55 compromisos con la camiseta del Popular, donde anotó ocho goles y entregó 14 asistencias. Con los albos solo ganó un título, la Copa Chile 2019.

Publicidad