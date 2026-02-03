Pablo Mouche vivió en carne propia uno de los momentos más duros en la historia de Colo Colo. El argentino fue parte del equipo que peleó por no descender, donde para más remate se produjo una división total con la dirigencia en medio de la pandemia.

Y es que en ese entonces el plantel estuvo sin recibir su sueldo luego que la dirigencia de Blanco y Negro decidiera acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

Todo esto fue recordado por el trasandino, quien en charla con el sitio Planeta Boca Juniors aseguró que la Garra Blanca fue a apretarlos en medio de todo esto mandada por los propios dirigentes.

Mouche recuerda sus momentos más duros en Colo Colo

El ex delantero aseguró que “la barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal, nos tocó la pandemia. Me colgaron una pancarta a mí con el Chaco (Juan Manuel) Insaurralde. Estuvieron como seis meses sin pagar; Blanco y Negro es la sociedad anónima de Colo Colo”.

“Le fuimos a juicio, siendo jugador del club, y se armó quilombo. Obviamente, la barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fueron a apretar. Terminé mi contrato y me fui”, agregó.

En ese sentido Mouche también recordó que “seis meses sin pagar no solo a nosotros, a todos. Hacíamos vaquita para pagarle a los empleados que no le pagaban. Los jugadores más chicos que tienen contratos menores, los empleados, los cocineros, los kinesiólogos que tienen sueldos más chicos”.

Pablo Mouche jugó 54 partidos con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Uno trata de ponerse en el lugar de ellos y obviamente entre todos los más grandes, que cobramos más y que podemos solventar ese tiempo sin cobrar, reunimos plata e hicimos una vaquita para poder ayudar a los demás hasta que se resuelva la situación”, añadió.

Para cerrar el argentino afirmó que “como yo era el que iba a juicio a morir, a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar, y yo no dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, después con la gente sí, porque me fue bien y tengo un gran cariño por Colo Colo”.

Los números de Pablo Mouche en el Cacique

En sus dos años en el club el argentino jugó un total de 55 partidos con la camiseta del Popular, donde anotó ocho goles y entregó 14 asistencias. Con los albos solo ganó un título, la Copa Chile 2019.