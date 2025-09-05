Conmebol tomó una decisión tras la tragedia en Avellaneda: U. de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Alianza Lima, mientras que Independiente quedó descalificado. Además, impuso un importante castigo de público a ambos equipos.

La Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol determinó que el Rojo violó artículos del Reglamento de Seguridad, del Código Disciplinario y del Manual de Clubes, fallando en su rol de organizador del partido.

En Argentina, la reacción al fallo fue inmediata. Independiente publicó una fotografía de la camiseta de Independiente con el escudo manchado con sangre. “Perdió el fútbol, ganaron los violetos“, dijeron en el Rojo, donde apelarán al castigo de público, pero no a la descalificación.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención no tuvo nada que ver con el cuadro argentino. Pablo Mouche, exjugador de Colo Colo, condenó duramente a la Conmebol por dejar pasar a U. de Chile.

Pablo Mouche catalogó como “vergonzoso” el fallo de Conmebol | Photosport

Pablo Mouche condena el fallo a favor de U. de Chile

“¡¡¡Vergüenza total lo del fallo de Conmebol!!! Pagaron los jugadores, cuerpo técnico y todo el esfuerzo que se hace la gente que trabaja dentro del club. No era tan difícil un fallo lógico y razonable… Gracias por seguir destruyendo lo más lindo que hay, lo que pasa dentro de una cancha“, dijo Mouche.

“No era tan difícil, no es cuando conviene o no. Dejas a los dos afuera o lo haces jugar en cancha neutral en otro país, punto. ¿Qué es esto de dejar a uno? Malísimo y vergonzoso fallo, HISTÓRICO“, condenó.