Uno de los mejores jugadores de la selección chilena en el extranjero es Felipe Loyola, quien tras brillar con la camiseta de Independiente de Avellaneda se prepara para dar el salto.

El formado en Colo Colo ha sonado en varios equipos en los últimos meses, incluido el rumor de Bayern Múnich, sin embargo, la opción concreta es el Santos de Neymar.

El Peixe busca quedarse con los servicios del volante chileno y que los ayude en 2026, para así no sufrir tanto como en la temporada que se fue, donde se salvaron del descenso en la última fecha y se dieron maña para clasificar a la Copa Sudamericana.

El porcentaje que falta para que Felipe Loyola llegue a Santos

Felipe Loyola tiene avanzadas conversaciones para llegar a la Serie A brasileña y en As dieron a conocer que resta un detalle para que se cierre la operación.

“La negociación entre Independiente y el Peixe’ aún no ha llegado a buen puerto debido a una diferencia sobre el pase del futbolista. El conjunto de Avellaneda busca conservar cerca del 30% de la ficha de Loyola, mientras que Santos espera que ese porcentaje sea mayor“, señaló el citado medio.

Luego, agregaron que “existe voluntad entre los dos equipos para que esta negociación se complete, por lo que el fichaje se debería cerrar durante los primeros días de enero“.

Santos está dispuesto a pagar cerca de 6 millones de dólares por el pase de Felipe Loyola, monto que no llegaría por completo a Independiente, ya que Huachipato posee un porcentaje de la carta.