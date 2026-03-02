Colo Colo tiene que saber levantarse tras la dura derrota ante Universidad de Chile. Los albos cayeron por 1-0 en el Superclásico 199 jugado en el Estadio Monumental, un resultado que caló hondo entre los dirigidos por Fernando Ortiz.

Y es que el Cacique dejó pasar una buena oportunidad no solo de tomarse el liderato del torneo, sino que también de estirar la racha de triunfos que estaba teniendo de la mano del Tano.

Lamentablemente ante los azules hubo varios rendimientos que dejaron mucho que desear, en especial en el mediocampo. Uno que fue apuntado en esa zona fue Tomás Alarcón, quien a juicio de un ex jugador en esa zona como Alejandro Hisis sigue sin consagrase en el Cacique.

“La camiseta de Colo Colo tiene otro peso”

El ex mediocampista aseguró en charla con RedGol que “a Tomás Alarcón siempre lo destaqué como un buen volante defensivo, sobre todo en O’Higgins. Incluso lo propuse para Grecia en varias ocasiones. Conversé con él y es muy buen profesional, pero no lo he visto al nivel que él puede en Colo Colo”.

“No es la misma camiseta que cualquier otro equipo. Eso pesa y a lo mejor le está afectando. Llegó a la selección y se fue a Europa. Esperemos que pueda retomar ese rendimiento que lo hizo destacar”, agregó.

Tomás Alarcón estuvo lejos de ser figura en el mediocampo de Colo Colo ante la U. | Foto: Photosport.

Sobre los otros rendimientos en el mediocampo ante la U, el Chino afirmó que “Méndez se está viendo más suelto, de quien también tuve mis dudas, pero jugó un buen partido ante la U. Madrid si hace lo que hacía en Everton, debería ser titular en este equipo. Vidal también hizo un buen partido”.

“A veces los DT tenemos esa idea de mantener la confianza. Está bien, se venía bien y se perdió en el Superclásico. Eso puede pasar. Duele mucho, pero bueno, de repente uno se ciega y da otra oportunidad”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

