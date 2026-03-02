Colo Colo vivió una vergüenza en el Monumental, porque hizo un pésimo partido y perdió contra U. de Chile en el Superclásico. Los albos, con 42 mil personas en las gradas, no estuvieron a la altura de un duelo tan importante.

Las principales críticas recaen sobre el entrenador Fernando Ortiz, quien por su lado se dedicó a cuestionar el arbitraje. Pero el plantel tampoco se salva.

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello analizó el uno a uno del Cacique. Sus peores evaluados, todos con notas rojas, fueron Maximiliano Romero (“no toca la pelota, no participa en el juego”), Claudio Aquino, Javier Correa (“no genera ni causa preocupación”), Álvaro Madrid y Leandro Hernández.

Por su lado, Arturo Vidal no se salvó de las críticas del periodista. “Hace cosas muy raras. De repente hay una pelota contra el arco de Colo Colo, corre y termina casi chocando con el lateral. No puedo creer que un jugador que tiene 20 años en primera se pare mal. Vidal para mí no juega. Falló en la jugada de Lucero. Le voy a regalar un 4 porque es él. Regaladito“, explicó.

Las notas de Guarello a Colo Colo en el Superclásico

En cuanto a los mejores evaluados, Fernando de Paul se ganó un 5.5. “Sin culpa en el gol, bien en el achique a Lucero, bien con los pies”, evaluó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong.

En la defensa, Jeyson Rojas se ganó un 5 (“bien en los cierres, muy bien, pero irrelevante en el ataque”), Joaquín Sosa un 5.2 y Jonathan Villagra un 5 (“no lo superaron”. Solo destiño Diego Ulloa: “Falla en la marca en el gol. Un 4”