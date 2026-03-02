El empate 2-2 entre Real Betis Balompié y Sevilla dejó un sabor amargo para el local. El equipo de Manuel Pellegrini ganaba cómodamente 2-0 al término del primer tiempo, pero terminó cediendo terreno en la segunda parte y vio cómo el clásico andaluz se le escapaba de las manos en la recta final.

Ambos cuadros llegaban con presentes muy distintos al derbi. Por un lado los Verdiblancos, que está en la parte alta de la tabla buscando un puesto en Champions League, mientas que en el otro los Blanquirrojos buscaban sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

El dominio inicial del cuadro verdiblanco ilusionó a los hinchas y a todos quienes veían el clásico. De hecho, en el análisis del medio Estadio Deportivo apuntó a un Betis que comenzó muy bien. “Plantó al equipo muy ordenado y buscando que la calidad individual de sus estrellas“, comentaron.

Sin embargo, no dudaron también en criticar el segundo tiempo de Pellegrini, ya que fue en aquel periodo del partido donde el Sevilla, con gol de Alexis Sánchez e Isaac Romero, empató las cosas. “No leyó bien la segunda parte ya que no reaccionó ante los cambios que hizo el Sevilla FC y que metió a su equipo en su área“, escribieron.

Pellegrini manejó un increíble primer tiempo con el Betis, pero el segundo tiempo se les escapó

Se complica la Champions League para el Betis de Pellegrini

En Marca señalaron que el pasaje rumbo a la Champions League se ve complicado para el Betis. “Los de Pellegrini se alejan dos puntos más de los cuatro primeros puestos de la clasificación y su sueño de jugar la próxima edición de la Champions parece pasar más por una quinta plaza que termine dando acceso a la máxima competición continental”, escribieron.

Tras el empate, el elenco del Ingeniero quedó en el quinto lugar con 43 puntos, a ocho unidades del cuarto puesto que entrega el último cupo a Champions League, hoy en manos del Villarreal CF con 51 unidades. El equipo del chileno sigue en la pelea europea, pero con margen reducido de error.

El Sevilla FC, equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quedó con 30 en el undécimo lugar, a solo 6 unidades de la zona de descenso, lo que mantiene al club en una situación complicada. Además, llega con un rendimiento irregular, ya que en sus últimos 5 partidos sólo ha conseguido una victoria.

