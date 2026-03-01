Alexis Sánchez fue uno de los protagonistas en el derbi sevillano que terminó 2-2 entre el Real Betis y Sevilla por la fecha 26 de LaLiga en el Estadio La Cartuja. El Niño Maravilla anotó un golazo de cabeza para darle vida a su equipo cuando peor lo estaba pasando.

Y es que la aparición del chileno a los 62’ para conectar de palomita el buen centro de Joaquín Martíne terminó siendo clave para el desarrollo del juego. Fue el descuento cuando iban 2-0 abajo y le dio el empuje necesario a su equipo para ir por el tanto del empate, ese que llegó a los 85’ por medio de Isaac Romero.

Esta actuación del delantero nacional fue bien valorada por la siempre exigente prensa española, quienes dedicaron palabras de elogio para lo mostrado por el bicampeón de América en el derbi de la ciudad.

Los elogios de la prensa española para Alexis Sánchez tras su golazo

El Desmarque detalló en su sitio tras el partido que “Sevilla, sea por historia, por corazón o ímpetu, empezó a creérselo y mientras Oso lo intentaba una, otra y otra vez, Alexis Sánchez se sacó un precioso cabezazo para superar a Álvaro Valles (2-1, m. 85)”.

Alexis Sánchez anotó un golazo clave para el Sevilla en el clásico ante Real Betis. | Foto: Getty Images.

“Akor Adams lanzaba un par de balones fuera, Djibril Sow le regalaba a Valles un balón desde el punto de penalti y Alexis Sánchez mandaba a la grada su única gran aportación. Y si perdonas, la pagas”, agregaron.

Por su parte Mundo Deportivo detalló que “le funcionan los cambios al Sevilla porque de las botas de Oso nació el centro al área que telegrafió Alexis Sánchez al primer palo para rematar de manera sensacional y batir a Álvaro Valles. Se vuelve a abrir el derbi sevillano”.

El próximo partido del Sevilla de Alexis Sánchez

Los dirigidos por Matías Almeyda volverán a la acción ante Rayo Vallecano el domingo 8 de marzo a las 14:30 (hora de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

