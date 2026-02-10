El presente de Sevilla es complejo, porque el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre en la zona baja de la tabla de posiciones en La Liga y está apenas a tres puntos del descenso.

En el cuadro andaluz fue perdiendo de a poco protagonismo el delantero chileno Alexis Sánchez, quien a sus 37 años ya no tiene la misma energía para aguantar la presión de un torneo tan exigente como es el español.

El Niño Maravilla tuvo un impacto positivo en su llegada a Nervión, sin embargo, de a poco las lesiones musculares lo fueron mermando y ahora tiene un rol secundario, ingresando desde la banca, y apoyando más con su liderazgo que con su juego.

En Sevilla hablan de una partida de Alexis Sánchez

La situación del veterano Alexis y la del también experimentado defensor César Azpilicueta fue analizada por Diario de Sevilla, donde adelantan que una renovación del chileno es casi imposible.

“Claramente, el chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie, o puede esperar a nadie se llame como se llame”, analizó el citado medio.

“Alexis Sánchez, que ha tenido que negar que esté planteando un futuro fuera de Sevilla después de que se publicara una supuesta negociación con el Internacional de Porto Alegre. Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión, al igual que Azpilicueta”, agregó sobre su futuro.

Alexis Sánchez no tiene para nada claro su futuro y en Sevilla dan por descontado que no sigue. ¿Será que por fin volverá al fútbol chileno?

