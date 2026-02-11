Colo Colo continúa en la búsqueda del tan ansiado refuerzo en delantera. Sin embargo, lo hace lejos de los estruendos, como se había anticipado días atrás. Y es que en las últimas horas, Coke Hevia rompió el silencio que él mismo se habia autoimpuesto y dio a conocer finalmente el delantero que en Macul buscan cerrar prontamente.

El comunicador reveló que, debido a que el presupuesto es limitado y la urgencia deportiva manda, no habrá “nombres rutilantes” en este cierre de mercado para los albos. En ese escenario aparece un nombre que pocos tenían en el radar: Thiago Nuss.

El también ex actor señaló en su cuenta de X que en Blanco y Negro intentaron ir por opciones más resonantes. Sin embargo, la ecuación fue clara: el presupuesto disponible y la necesidad de contar con un jugador que pueda “bajarse del avión y jugar” hicieron que la dirigencia comenzara a mirar con mucha atención al actual futbolista del OFI Creta de Grecia.

Foto: Captura de X.

Thiago Nuss, el nuevo objetivo de Colo Colo en el mercado

Hevia, junto con compartir los detalles que inclinaron la balanza por Nuss por encima de otros nombres como Matías Rojas, Mateo Sanabria o incluso Alexander Aravena, dio a conocer los números del extremo argentino de 25 años.

ver también Se acabó el sueño: Colo Colo descarta el fichaje estrella que esperaba Fernando Ortiz

Nuss, surgido de la cantera de Deportivo Español en Argentina y con pasos por Atlético Rafaela, Argentinos Juniors y Central Córdoba de su país es diestro, aunque puede desempeñarse como extremo izquierdo.

Publicidad

Publicidad

Esta temporada suma 7 goles y 2 asistencias en 23 partidos disputados con el cuadro griego. Además, su ficha está valorada en cerca de un millón de euros, según informa Transfermarkt.

Números que, pese a no ser estratosféricos, hablan de regularidad y terminaron por convencer a la concesionaria alba de ir por él.

Thiago Nuss jugando por Central Cordoba frente a Boca Juniors durante la temporada 2024 de La Liga de Argentina. (Foto: Daniel Jayo/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

No es el fichaje mediático ni el nombre que pedían las redes sociales por sí solo. Pero en Blanco y Negro no ven con malos ojos la opción de Nuss para este Colo Colo 2026, donde cada peso cuenta.