Con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de la república llega el nombramiento de varios cargos a nivel país. Uno de ellos es el de jefe del Plan Estadio Seguro, uno de los entes más criticados en el mundo del fútbol chileno.

Pues bien, para partir justamente este programa tiene un nuevo nombre desde hace algún tiempo, pasando a ser ahora el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, creado bajo la gestión de Luis Cordero en el Ministerio de Seguridad Pública.

La idea es que con un nombre nuevo este departamento pueda tener un impacto real en el fútbol, sobre todo si consideramos el fracaso rotundo que tuvo la periodista Pamela Venegas como última jefa del plan.

El hombre que toma fuerza para el nuevo Plan Estadio Seguro

De acuerdo a información entregada por The Clinic, el primer nombre sondeado para el cargo fue Enrique Gaete, exjefe de gabinete de Pablo Milad y que en el pasado también trabajó en el mismo rol en la bancada de diputados de la UDI.

Sin embargo, el periodista de profesión rechazó el llamado del equipo liderado por Trinidad Steinert, la nueva ministra de Seguridad Pública en el gobierno de Kast. ¿La razón? Pues argumentó que se necesitaba una persona con más conocimiento técnico en seguridad.

Felipe de Pablo es el nombre que toma fuerza para asumir como jefe del Nuevo Plan Estadio Seguro.

Con este panorama se tuvo que activar una especia de plan B, siendo ahora Felipe de Pablo, actual gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, uno de los nombres que más fuerza toma para agarrar este fierro caliente.

De ingeniero como profesión, De Pablo ha trabajado toda su carrera en el ámbito de seguridad deportiva. Sin ir más lejos, trabajó en Universidad de Chile como gerente general y gerente de operaciones.

A pesar de que su arribo al gobierno de Kast no está cerrado, en el equipo de Trinidad Steinert la intención es empezar con este cargo ya definido. “Su perfil ha generado buenas impresiones. Tanto así, que ya existió una reunión”, avisan en The Clinic.

