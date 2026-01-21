Natalia Duco asumirá el Ministerio del Deporte durante el gobierno de José Antonio Kast. La ex lanzadora de bala, quien compitió en cuatro Juegos Olímpicos, pero vio su carrera manchada por un caso de doping, es la elegida del presidente electo de Chile.

El anuncio se hizo durante la tarde de este martes y generó bastante ruido. La sanción de tres años que recibió Duco tras arrojar positivo por doping a la sustancia GHRP-6 causa desconfianza dentro del mundo del deporte.

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello explotó. “Ayer me escribió una persona vinculada al atletismo hace 40 años y me dijo: ‘¿Sabes qué? En World Athletics están muy preocupados y muy enojados por el nombramiento de Natalia Duco. La señal es muy mala’“, dijo.

Sobre la sanción por doping de Natalia Duco, mencionó que “no es una picardía del momento. El dopaje es una industria. ¿Cuál es el problema de Natalia Duco? Que ella era parte de esa industria“.

José Antonio Kast anunció a Natalia Duco como su ministra del Deporte | ATON Chile

Juan Cristóbal Guarello critica a Natalia Duco como ministra del Deporte

“Yo trabajé con ella para los Juegos Panamericanos. Como compañera de panel, perfecto, pero como una persona que va a hacer las políticas deportivas de Chile, la señal es muy mala. Y no lo digo yo desde mi posición política, lo dice transversalmente el mundo del deporte“, dijo Guarello.

El castigo a la histórica atleta chilena cayó en abril de 2018, cuando arrojó positivo por doping a la sustancia GHRP-6, que ayuda a aumentar la hormona del crecimiento y aumenta la síntesis de proteína en el músculo. En el momento, Natalia Duco negó haber hecho trampa.

“Fue un dopaje planificado con mucho tiempo (…) Esto no fue un error de vida, un ‘pucha, me equivoqué’. No. Aquí hay una máquina, hay una planificación“, expuso, por su lado, Guarello.

