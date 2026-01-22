Cristóbal Campos ha liderado una campaña para ir por los damnificados de los incendios que han afectado, principalmente al sur del país, donde el ex Universidad de Chile llegó hasta la zona.

Luego de días de hacer subasta de camisetas, además de recolectar alimentos e insumos para la gente que quedó sin hogar, el portero se encaminó a Concepción, donde en sus redes mostró que estuvo en Lirquén.

Fue en su expedición para aportar con un granito de arena, donde compartió con el jugador de la U (a préstamo en Deportes Concepción) afectado por los incendios, Franco Cáceres, donde pudo estar con la familia.

Pero no fue el único, porque también llevó una camiseta para ayudar a un pequeño hincha bullanguero, de nombre Benjamín, donde se hace parte de una especial rifa.

Franco Cáceres es jugador de la U y su familia perdió todo.

Campitos se suma a una rifa por un pequeño bullanguero

“Hoy nos toca atajar juntos el partido más difícil. Nuestro amigo Benjamín, gran arquero dentro y fuera de la cancha, junto a su familia Matamala Aburto, fueron gravemente afectados por el incendio en Lirquén”

“El fuego puede llevarse cosas materiales, pero no la fuerza, ni la unión, ni las ganas de salir adelante. Aun así, las pérdidas han sido grandes y hoy necesitan del apoyo de todos nosotros.

“Por eso hacemos un llamado a la solidaridad, a la empatía y al compromiso.

Cada número de esta rifa no es solo una opción de ganar un premio, es una ayuda real, un abrazo en el momento más duro y una forma de decirles fuerte y claro: no están solos.

Pedimos cooperación a modo general, cualquier aporte suma y hace una gran diferencia. Entre todos podemos ayudar a reconstruir lo que el fuego intentó destruir.

