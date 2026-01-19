La tragedia de los incendios ha impactado a todo el país, donde hay cientos de damnificados y subió la cifra de fallecidos por los lamentables hechos en las regiones de Bio Bio y Ñuble.

Algo donde el fútbol no quedó ajeno, luego de que se supo que dos juveniles de Universidad de Chile se vieron afectados junto a sus familias, por lo que se iniciaron campañas para ayudarlos.

Se trata de Franco Cáceres, quien está a préstamo en Deportes Concepción, además del portero de la Sub 16 de Universidad de Chile, Oscar Belmar, que su familia quedó damnificada.

Por lo mismo, uno que salió en ayuda de ellos fue el ex portero azul, Cristóbal Campos, quien pide sus contacto por redes sociales para entregar los aportes de una subasta de camisetas.

Cristóbal Campos realizó una subasta de camisetas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Campitos va por sus colegas de la U

Cristóbal Campos no dudó cuando vio toda la tragedia en el sur del país, por lo que sacó de su colección varias camisetas para realizar una subasta y poder aportar un granito de arena.

Por lo mismo, con lo recolectado, ahora piensa en poder dar una mano a los dos juveniles de Universidad de Chile, por lo que solicitó por sus redes sociales contactos para ubicarlos.

El arquero de sangre azul quiere apoyar a sus pares en este lamentable momento, pero también hace un llamado para que todos los que puedan colaborar lo hagan.

