Una verdadera tragedia están atravesando las regiones de Ñuble y Biobío por los recientes incendios forestales, con un estado de catástrofe declarado en las zonas afectadas que golpeó de lleno a la pretemporada de Universidad de Chile.

Y es que los azules se vieron obligados a suspender un más que interesante partido amistoso ante Racing en el Ester Roa, en lo que iba a ser el primer encuentro del año del bulla al mando de Francisco Meneghini.

Sin embargo, esto no es todo, ya que un par de miembros del plantel universitario se vieron directamente afectados por los incendios, perdiendo incluso sus casa. El primero en hacerse conocido su caso fue el juvenil Franco Cáceres, mientras que el segundo salió a la luz en las últimas horas.

El segundo jugador de Universidad de Chile afectado por los incendios

De acuerdo a información entregada por el medio La Voz Azul, el incendio en Penco y Lirquén damnificó a la familia de Óscar Belmar, arquero de la Sub 16 de Universidad de Chile.

El propio juvenil de los azules utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia, afirmando por medio de sus historias en Instagram que “se quemó mi casita, se quemó mi población de donde salí y lo que más duélete es estar lejos de mi familia. Pura mena en mi corazón”.

Por suerte Belmar está en Santiago, pero lamentablemente sus familiares directos fueron evacuados en la provincia de Concepción.

Para realizar algún aporte e ir en ayuda del arquero y su familia su cuenta rut del Banco Estado es 23.205.859-5.

