Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Incendios

Terrible: El segundo jugador de U de Chile que perdió su casa por los incendios en Concepción

Por medio de sus redes sociales uno de lo futbolistas del plantel azul confirmó que perdió su casa al ser parte de una de las poblaciones afectadas.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Dos jugadores de la U perdieron sus casas en los incendios de Concepción.
© Photosport.Dos jugadores de la U perdieron sus casas en los incendios de Concepción.

Una verdadera tragedia están atravesando las regiones de Ñuble y Biobío por los recientes incendios forestales, con un estado de catástrofe declarado en las zonas afectadas que golpeó de lleno a la pretemporada de Universidad de Chile.

Y es que los azules se vieron obligados a suspender un más que interesante partido amistoso ante Racing en el Ester Roa, en lo que iba a ser el primer encuentro del año del bulla al mando de Francisco Meneghini.

Sin embargo, esto no es todo, ya que un par de miembros del plantel universitario se vieron directamente afectados por los incendios, perdiendo incluso sus casa. El primero en hacerse conocido su caso fue el juvenil Franco Cáceres, mientras que el segundo salió a la luz en las últimas horas.

La decisión de Racing Club tras la suspensión del amistoso con Universidad de Chile

ver también

La decisión de Racing Club tras la suspensión del amistoso con Universidad de Chile

El segundo jugador de Universidad de Chile afectado por los incendios

De acuerdo a información entregada por el medio La Voz Azul, el incendio en Penco y Lirquén damnificó a la familia de Óscar Belmar, arquero de la Sub 16 de Universidad de Chile.

Tweet placeholder

El propio juvenil de los azules utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia, afirmando por medio de sus historias en Instagram que “se quemó mi casita, se quemó mi población de donde salí y lo que más duélete es estar lejos de mi familia. Pura mena en mi corazón”.

Publicidad
La historia que el joven portero de Universidad de Chile subió a sus historias. | Foto: Captura.

La historia que el joven portero de Universidad de Chile subió a sus historias. | Foto: Captura.

Por suerte Belmar está en Santiago, pero lamentablemente sus familiares directos fueron evacuados en la provincia de Concepción.

El mensaje de Meneghini tras la suspensión del U de Chile vs Racing por los incendios: “Lo nuestro pasa a…”

ver también

El mensaje de Meneghini tras la suspensión del U de Chile vs Racing por los incendios: “Lo nuestro pasa a…”

Para realizar algún aporte e ir en ayuda del arquero y su familia su cuenta rut del Banco Estado es 23.205.859-5.

Publicidad
Lee también
Resultados Loto domingo 18 de enero: Números ganadores sorteo 5375
Tendencias

Resultados Loto domingo 18 de enero: Números ganadores sorteo 5375

Ronaldo premió a figura de Chile tras final en Mundial de Kings League
Selección Chilena

Ronaldo premió a figura de Chile tras final en Mundial de Kings League

Refuerzo de la U está loco con Charles: "Me sorprendió muchísimo"
U de Chile

Refuerzo de la U está loco con Charles: "Me sorprendió muchísimo"

¿Dónde ver Colo Colo vs. Alianza Lima en Serie Río de la Plata
Colo Colo

¿Dónde ver Colo Colo vs. Alianza Lima en Serie Río de la Plata

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo