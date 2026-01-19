Cada hora que pasan, el drama se agiganta entre quienes sufren las consecuencias del gigantesco incendio forestal en las regiones de Ñuble y Biobío, donde varios futbolistas perdieron todo lo que tenían. Uno de ellos, actual figura de Unión La Calera.

RedGol se contactó con el lateral derecho Javier Saldías, oriundo de la localidad penquista de Lirquén, quien reveló a este medio las pérdidas que dejó esta tragedia en su familia, y que de forma milagrosa, su familia no está dentro de los fallecidos o desaparecidos.

ver también Terrible: El segundo jugador de U de Chile que perdió su casa por los incendios en Concepción

El drama de figura de La Calera por incendios forestales

“Yo soy del sector Ríos de Chile, que en todas las noticias sale que es la zona cero de todo esto. Soy de Lirquén, del puerto, vivo en los cerros y quedó todo en cero, todo en cero“, reveló el defensor cementero, quien contó además cómo está su familia.

“Mi mamá se salvó de suerte, porque estuvo hasta las últimas, media porfiada ella, pero como son las mamás pues. Pero los vecinos perdieron todo. Con suerte también se salvó mi hermana y mi hermano, que es de Tomé, está ahí a las puertas del fuego”, confesó el jugador de La Calera.

A raíz de estos acontecimientos, Saldías contó a RedGol que “mañana (martes) viajaría a Concepción, voy con los autos cargados, pero creo que la gente allá necesita guantes, palas para recoger los escombros y ver si se puede construir algo. Agua, comida, ropa de niño, que es un sector donde hay muchos niños“.

“Entiendo que hoy lo menos importante son los juguetes, pero para el niño es igual, para sacarlo de todo este foco, es importante para ello. Lo que te digo, la esencial es agua, comida, ropa, y lo demás se verá ya cómo se hace”, finalizó el futbolista.

Publicidad

Publicidad

Javier Saldías, defensa de La Calera, perdió su casa por incendios forestales (Photosport)

Javier Saldías pide ayuda a los hinchas

Como una forma de colaborar con quienes sufrieron las consecuencias de los incendios forestales en Lirquén, Penco y esas zonas del Biobío, el futbolista de La Calera informó a RedGol que puso a disposición su cuenta bancaria para que los hinchas del fútbol puedan entregar sus aportes solidarios.

Cuenta RUT Banco Estado

Número de cuenta: 20720678

Cédula de Identidad: 20.720.678-4

Nombre: Javier Saldías Cea

Publicidad