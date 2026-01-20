Es tendencia:
Colo Colo

Javier Méndez se vuelve loco por Arturo Vidal en Colo Colo: “Puede jugar hasta de arquero…”

El nuevo defensor del Cacique habló de la disputa con el King por un puesto, debido a que empezó el 2026 jugando en la zaga.

Por Carlos Silva Rojas

Javier Méndez alabó a Arturo Vidal.
La gran novedad de Colo Colo en el arranque de la temporada 2026 es la posición en la que está jugando Arturo Vidal, quien actuó como defensa central en los dos primeros encuentros de los albos en la Serie Río de La Plata.

El King jugó en la zaga ante Olimpia y Alianza Lima, situación que fue analizada por el gran fichaje de los albos para la campaña que está arrancando, el uruguayo Javier Méndez.

El charrúa conversó con ESPN y fue consultado sobre qué opina acerca de la nueva posición en la que está jugando Vidal, y en vez de complicarse porque le puede quitar el puesto, lo llenó de elogios.

Méndez llena de elogios a Vidal en Colo Colo

El ex defensor de Peñarol no tuvo reparos en alabar a Vidal y señaló que tiene las condiciones para jugar en cualquier parte de la cancha, incluso bromeó con que puede ir de portero.

“Sinceramente, el venir acá y encontrarme con un jugador como Arturo, creo yo que son palabras mayores. Nadie va a discutir todo lo que él ganó, la carrera que tiene y si quiere puede jugar hasta de arquero“, dijo Méndez.

“Para mí es un placer tenerlo como compañero, estar compartiendo con él, mantener una charla, porque creo que me puede enriquecer y ayudar a seguir creciendo”, agregó.

Javier Méndez alabó a Arturo Vidal. Foto: Colo Colo

Por último, Javier Méndez contó que él veía a Arturo Vidal ganando títulos en Europa por la TV y ahora lo tiene de compañero.

“El que toma las decisiones es el entrenador, pero son palabras mayores tener de compañero a Vidal. Para mí es un placer, yo lo veía por la tele ganar las cosas que logró. No tengo palabras para describir lo que estoy viviendo”, cerró.

