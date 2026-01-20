Días movidos para Colo Colo. Nunca hay descanso informativo en el cuadro popular, que este miércoles cierra su pretemporada en Uruguay con un duro amistoso ante Peñarol en la Serie Río de La Plata.

Los albos vienen de sumar una derrota ante Alianza Lima por 3-2 en Montevideo, es por ello que quieren dejar atrás el mal rendimiento ante los peruanos con el encuentro ante el Manya en el Centenario.

Pero Colo Colo no sólo hace noticia dentro de la cancha, sino que también en el mercado de fichajes, debido a que está muy cerca de perder al delantero Lucas Cepeda, por lo que iría en la búsqueda de un reemplazante del puntero.

El mal 2025 del delantero que puede ser el reemplazante de Cepeda en Colo Colo

La partida de Lucas Cepeda a Elche puede significar la llegada de recursos frescos para Blanco y Negro, además, la obligación de fichar a un atacante para suplir al zurdo.

Hay varias chances en carpeta y en ESPN dieron a conocer que uno que fue acercado a Macul es el argentino-chileno Lautaro Pastrán, cuyo pase pertenece a Belgrano y que en 2025 jugó en Liga de Quito.

El atacante estuvo a un paso de concretar junto a su equipo una hazaña en la Copa Libertadores, puesto que casi se metió en la final ante Palmeiras, pero el cuadro verde dio vuelta una intensa serie de semifinales.

Lautaro Pastrán jugando por Everton. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Pastrán tuvo presencia en dicha Copa, donde jugó 8 partidos y no pudo marcar. De hecho, los números del ex Everton fueron malos en la temporada pasada, ya que jugó un total de 45 encuentros, anotó apenas dos goles y entregó tres asistencias.

Ahora, Lautaro Pastrán asoma en la órbita de Colo Colo, aunque para que ello se concrete tienen que negociar con Belgrano, club donde tiene contrato vigente hasta finales de 2027.

