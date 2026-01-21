Colo Colo se despide de la Serie Río de La Plata con una importante noticia para sus hinchas. Este miércoles, en el duelo ante Peñarol, el Cacique está estrenando su nueva camiseta para la temporada 2026.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz anunció esta mañana la llegada de su indumentaria para la campaña que inicia, la que ha llamado la atención de los hinchas. Sin embargo, todavía faltaba un detalle no menor para ver: los números y auspiciadores.

Y es que si bien una cosa es el diseño, otra muy distinta es cómo luce con los dorsales y la serie de marcas que colaboran con el Cacique. Un misterio que quedó despejado en el choque con el Manya, donde poro fin se pudo ver en su totalidad.

Con todo: Colo Colo estrena oficialmente su nueva camiseta para el 2026

Colo Colo ha presentado públicamente su nueva camiseta para el 2026. El Cacique estrena indumentaria en el amistoso con Peñarol, la que por fin se puede ver con todos sus detalles.

Este es el diseño completo de la nueva camiseta de Colo Colo para 2026. Foto: Colo Colo.

En Uruguay, el Eterno Campeón reveló cómo lucirá su polera, la que mantiene algunas marcas aunque con un detalle no menor: los hombros están libres. A diferencia de otras ocasiones, el cuadro albo dejó limpios esos espacios.

Eso no es lo único, ya que en los dorsales también hay una sorpresa. Si bien algunos esperaban un nuevo modelo de números, lo cierto es que la marca que viste a Colo Colo mantuvo las del 2025.

Lo que ya no está en la nueva camiseta del Cacique es el escudo de campeón del fútbol chileno. Con un centenario para el olvido, no hubo ningún hito que destacar.

El diseño completo ha dividido a los hinchas en redes sociales, donde algunos quedan conformes y otros no. Eso con la principal, ya que todavía resta ver en la cancha la alternativa.

Colo Colo estrena su camiseta ante Peñarol, esperando que le traiga suerte para conseguir el primer triunfo del 2026. El Cacique afina detalles antes del inicio oficial de la temporada, en la que necesita mejorar mucho lo que pueda hacer en la cancha.

Así se ven los números y espalda de la nueva camiseta de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora debuta Colo Colo en el torneo 2026?

Colo Colo juega con Peñarol pero con la mira puesta en su estreno en la Liga de Primera 2026. El Cacique debuta en el torneo visitando a Deportes Limache el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

