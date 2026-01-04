Colo Colo comenzó su pretemporada 2026 y se arma para lo que será un año donde están obligados a pelear títulos. El Cacique tuvo un centenario para el olvido y ahora apuesta por renovarse desde el plantel hasta las camisetas.

Como es tradición, la marca que viste al Eterno Campeón afina los últimos detalles para presentar la indumentaria que vestirán en la campaña que viene. Aunque lo que no esperaban era que les filtraran las poleras que utilizarán en la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Chile, sus únicos desafíos.

Las imágenes se han viralizado rápidamente en redes sociales, donde los hinchas albos han reaccionado con distintas opiniones. Mientras algunos las aplauden, otros no quedaron conformes y ruegan para que esta filtración no se concrete.

Revelan las camisetas de Colo Colo para el 2026

Colo Colo ya tiene todo listo para lo que será la temporada 2026, sin competencia internacional y sólo enfocado en el plano local. El Cacique inició su pretemporada y ahora está a la espera de la presentación oficial de su indumentaria, la que ya se filtró en redes sociales.

Estas serán las camisetas de local y visita respectivamente que utilizará Colo Colo en 2026. Foto: Soccer Jersey News.

En las últimas horas el sitio Soccer Jersey News reveló en su cuenta de X (ex Twitter) las camisetas de local y visita para el año que arranca. Unas que han llamado la atención por sus diseños, muy distintos a los que hubo en el centenario.

“Aunque todavía no se lanzaron oficialmente, las nuevas camisetas de local y visitante ya están disponibles en la tienda brasileña FutFanatics“, señalaron desde aquel sitio.

En el caso de la camiseta de local de Colo Colo, se respeta el tradicional blanco con las tres franjas negras en sus hombros. A ello se suma que ya no están los escudos de campeón ante el fracaso que significó el 2025 sin ganar títulos.

Por su parte, la indumentaria de visitante se toma el negro casi por completo y con pequeños detalles rojos. Esto marca una importante diferencia a lo que se vio el año pasado, donde el dorado y las franjas definían el estilo.

Colo Colo tiene camisetas para la temporada 2026 y sólo resta que se haga oficial para que comiencen a vestirlas. Se espera que esto ocurra una vez finalice la participación en la Serie Río de La Plata, previo al inicio del torneo a finales de enero.

Esta será la camiseta de local de Colo Colo para el 2026. Foto: Soccer Jersey News

Así será la camiseta de Colo Colo para sus partidos de visita. Foto: Soccer Jersey News.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera por el anuncio oficial de sus nuevas camisetas mientras trabaja en su pretemporada 2026. El próximo jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia en un amistoso por la Serie Río de La Plata.