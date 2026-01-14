Unión Española se encuentra definiendo el plantel con el que disputará esta temporada en Primera B, luego de un doloroso 2025, donde terminaron perdieron la categoría. Ante esto, un histórico de los hispanos dejó en claro su deseo de regresar al Santa Laura.

En conversación con Arriba de la Pelota, de Sabes Deportes, Gonzalo Espinoza, jugador con larga carrera en el fútbol nacional, entre ellos U de Chile, Deportes Recoleta y en la liga argentina militó en Racing y All Boys, habló de su futuro tras quedar libre.

¿Regresará Gonzalo Espinoza a Unión Española?

El jugador fue consultado sobre su presente, donde señaló: “En estas fechas viendo imágenes que todos están haciendo pretemporadas y por ahí uno no llega a nada concreto. Siempre hay conversaciones, pero nada”.

“Ya sé de esto, casi todos los años es igual, con paciencia, tranquilidad y entrenando, para cuándo llegue el llamado de algún club, estar preparado para estar a la altura”, puntualizó.

Asimismo, el jugador que militó en Unión Española, se refirió al duro momento del club. “Es un equipo grande, que tiene harta historia, me tocó estar ahí, le tengo mucho cariño. Dentro de todo tiene un presidente que puede invertir para que pueda subir y creo que eso es lo que está haciendo. Merece estar en Primera”.

Añadiendo que si llega una oferta de los hispanos, la tomaría. “Voy. Iría a ojos cerrados. Si se da, sería lindo. Trataría de hacer y dar lo mejor de mi parte para que Unión vuelva a donde tiene que estar”, comentó al medio.