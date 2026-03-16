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Colo Colo

Arturo Vidal vuelve a ser el rey en Colo Colo: “Recuperó la humildad y bajó el moño”

El King nuevamente se impuso jugando desde la zona defensiva, donde los históricos aplauden que recuperaron al ídolo.

Por Cristián Fajardo C.

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Vidal es protagonista desde la defensa de Colo Colo
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTVidal es protagonista desde la defensa de Colo Colo

Colo Colo logró un importantísimo triunfo por 2-0 sobre Huachipato, lo que le permitió seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Una victoria ante 31 mil espectadores en el estadio Monumental, donde terminaron aplaudiendo a Arturo Vidal por otra noche llena de talento del volante que ahora acompaña a la defensa.

Algo que también destacan históricos de Colo Colo en conversación con Redgol, como, por ejemplo, Gualberto Jara destacó lo bien que le vino el cambio de posición por Fernando Ortiz.

“Vidal consolidado, volvió a hacer un buen partido, bien parado, llegando justo a las pelotas divididas, a los desbordes, así que cumplió su función y él mismo se nota que está más a gusto en la posición”, explicó.

Arturo Vidal fue protagonista en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Arturo Vidal fue protagonista en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Vidal calmó las aguas en el camarín de Colo Colo

Para Alejandro Hisis el cambio que ha tenido Arturo Vidal en Colo Colo va desde lo futbolístico hasta la personalidad, por lo que ahora es un buen elemento para el camarín.

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En ese sentido, asegura que al ser punteros también permite quitar presión en la interna y poder resolver problemas, como, por ejemplo, con el entrenador, que parece que todo está solucionado.

“La posición y se calmó un poco, recuperó la humildad y bajó el moño. Sucedieron muchas cosas para esa mejora. Mientras las cosas andan bien todo eso ayuda para mejorar malos entendidos con el técnico, los resultados hacen bien”, destacó.

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