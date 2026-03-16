“No arriesgó…”: Colo Colo entrega primer parte médico por lesión de Joaquín Sosa

Colo Colo superó por 2-0 a Huachipato y se ubica nuevamente como puntero de la Liga de Primera. Tras finalizar la fecha 7, el Cacique vuelve a ser líder con 15 unidades.

Sin embargo, el triunfo en el Estadio Monumental activó las alarmas ya que uno de sus guerreros no pudo terminar el partido y solo estuvo 36 minutos en cancha. Esto tuvo relación con Joaquín Sosa que presentó molestias desde el comienzo.

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Al defensa de 24 años se le notaba incómodo y con el paso de los minutos, pidió la asistencia médica en su tobillo izquierdo. En primera instancia se aplicó cloruro de etilo y el jugador pudo aguantar un tramo importante. Sin embargo, la lesión superó al uruguayo y finalmente pidió el cambio.

Joaquín Sosa se retiró al minuto 36 por lesión.

En su lugar ingresó Erick Wiemberg que cumplió en su lugar. El ex Unión La Calera incluso provocó el penal en el segundo tiempo y que concretó Claudio Aquino para cerrar el triunfo albo.

¿Qué le pasó a Joaquín Sosa?

En la transmisión de TNT Sports se advirtió que Joaquín Sosa mostró dolor al retirarse de la cancha. Pero el primer parte oficial vino en la conferencia de prensa de Fernando Ortiz tras el pitazo final.

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“Tuvo dolencias en el partido de Audax por el césped sintético. Lo tuvimos trabajando diferenciado. Pasa factura ese tipo de césped”, alertó el “Tano”.

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Sin embargo, recalcó que su titularidad se dio por el deseo del jugador de seguir aportando al equipo. “Pero él quiso estar. También entendió que es preferible darle la oportunidad al compañero que está al 100%. Joaquín no arriesgó y el que entró lo hizo perfecto”, destacó el trasandino por el ingreso de Wiemberg en su lugar.

El tema es que ahora se viene la Copa de la Liga, por lo que Ortiz esperará hasta este martes para conocer el real estado de Sosa. “Veremos mañana como llegan los jugadores por el desgaste de hoy. Pero el sábado saldrá el mejor equipo para disputar la Copa de la Liga”, sentenció.

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En resumen: