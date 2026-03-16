¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol de Álvaro Madrid en Colo Colo

Colo Colo cierra la fecha 7 de la Liga de Primera ante Huachipato. Los albos buscan un nuevo triunfo para cerrar como punteros absolutos en la tabla.

Tarea que se acerca tras los primeros 45 minutos. Esto gracias al golazo de Álvaro Madrid y que desató los abrazos en el Estadio Monumental.

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El volante que llegó para suplir la salida de Esteban Pavez, empieza a responder en el equipo titular y ahora lo hizo con su primer gol con la camiseta alba.

Todo comenzó en el minuto 43’. Tomás Alarcón lanzó un centro al corazón del área de Huachipato. Maxi Romero intentó controlar pero le quedó larga. Sin embargo, Madrid apareció entre los seis defensores visitantes y la clavó al ángulo.

“Tremendo disparo para abrir el marcador para los albos”, destacó Alejandro Lorca en el relato de TNT Sports tras el remate del volante.

¿Estaba adelantado Álvaro Madrid?

El tema es que las suspicacias aparecieron por las repeticiones de TNT Sports. Esto debido a que faltó una cámara que mostrará si Álvaro Madrid estaba habilitado al momento de marcar el 1-0.

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Lo que se aclaró en el compacto del medio tiempo, donde quedó en evidencia que Maicol León estaba habilitando en la jugada del gol.

“El que se queda pegado es León, que mira finalmente la jugada y habilita a Madrid”, agregaron en TNT Sports sobre la jugada que permitió el primer tanto de los albos.

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Cabe consignar que este es el primer gol de Álvaro Madrid en Colo Colo. Su último gol había sido en mayo del 2025 con la camiseta de Everton, en lo que fue triunfo de los ruleteros por 2-1 a Palestino.