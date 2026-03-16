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Polémica

El asqueroso inconveniente que sufrió el bus de Colo Colo: “¿Qué pasó acá?”

El plantel albo se sorprendió para mal en su llegada al Estadio Monumental y lo sufrió a minutos de disputar su partido ante Huachipato.

Por Felipe Pavez Farías

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Un incomodo momento sufrió el plantel albo
© photosportUn incomodo momento sufrió el plantel albo

Colo Colo enfrenta a Huachipato este lunes en el cierre de la fecha 7 de la Liga de Primera. El Cacique busca un nuevo triunfo para volver a ser líder del torneo y seguir en la parte alta de la tabla. 

Por lo mismo, Fernando Ortiz cuenta con todo el plantel estelar para medirse ante los acereros. Con el retorno de Claudio Aquino y Matías Fernández, el “Tano” cuenta con todos los jugadores para el duelo en la “Ruca”. 

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Sin embargo, la planificación alba fue sorprendida por un asqueroso inconveniente que no pasó desapercibido en el plantel estelar. 

¿Qué pasó con el bus de Colo Colo? 

Según captó la cámara de Redgol, uno de los integrantes de la delegación de Colo Colo sufrió un fuerte malestar estomacal. Lo que lo obligó a evacuar en pleno trayecto hasta el Estadio Monumental. 

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El tema es que lo hizo justamente en la bajada del bus. Por lo que tanto cuerpo técnico como jugadores se vieron de frente con revoltijo. A tal punto que algunos como Claudio Aquino se taparon la nariz para evitar todo contacto. 

“Aaaah que pasó acá”, alcanzó a exclamar sorprendido Matías Fernández que también volvió a la convocatoria y fue uno de los que decidió saltarse el recuerdo que quedó en el bus.

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