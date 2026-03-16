Después de un 2025 en el que no tuvo, Javier Correa comienza a sentir la presión de tener competencia en Colo Colo. El delantero ha perdido su lugar como titular después de una serie de polémicas y un rendimiento muy lejos del esperado para vestir la 9 del Cacique.

El atacante estaba relajado después del pobre paso de Salomón Rodríguez por el Estadio Monumental, pero la llegada de Maximiliano Romero sacudió todo. El nuevo goleador albo ha respondido en silencio y con anotaciones, lo que ahora desplaza a quien fuera el estelar desde su arribo en 2024.

Pero más allá de las razones que tenga Fernando Ortiz para sentarlo en la banca, lo cierto es que los números hablan por sí solos. Cada vez que no estuvo desde el primer minuto, sea por lesión o táctica, al Cacique le terminó yendo mejor.

Así le ha ido a Colo Colo cuando Javier Correa no ha sido titular

Javier Correa perdió su lugar como titular en Colo Colo y ahora tendrá que mirar todo desde la banca. Aunque, para sorpresa de muchos, cuando no pudo ir desde el primer minuto al Cacique le terminó yendo mejor de lo esperado.

Javier Correa perdió su lugar como titular en un Colo Colo que celebra más sin él. Foto: Photosport.

Desde su llegada hasta ahora, el atacante no ha comenzado entre los estelares en 11 partidos oficiales. De estos, 8 terminaron en triunfos, mientras que hubo 1 empate y 3 derrotas. Números demoledores para un jugador que manda a callar a la hinchada cada vez que lo critican.

Publicidad

Publicidad

Al detalle, el comienzo de su aventura en 2024 lo vivió al margen por lesión. Ahí Colo Colo consiguió triunfos ante Unión Española (2-1) y O’Higgins (2-1). El mismo año pero ya en el final de la temporada, se perdió las victorias contra Huachipato (1-2) y Unión La Calera (0-1), las que fueron claves para ser campeones.

En el 2025 otra vez por lesión, el Cacique sufrió una derrota frente a la U (2-1) para luego levantarse con festejos contra Deportes La Serena (2-1), Deportes Iquique (2-1). Aunque con Coquimbo Unido lamentaron una nueva caída (1-0).

ver también La formación de Colo Colo para recuperar la cima de la tabla ante Huachipato

Fue contra Deportes Limache donde fue suplente por primera vez en un partido oficiales de Colo Colo, siendo el único empate (2-2) en los registros. Este año, también contra los Tomateros, quedó al margen por amarilla y sus compañeros sufrieron una goleada (3-1).

Publicidad

Publicidad

Contra O’Higgins semanas atrás estuvo lesionado y el Eterno Campeón venció a O’Higgins (0-1). Este duelo le dio a Fernando Ortiz las razones para sentarlo frente a Audax Italiano y cosechar otra victoria (0-1), en la que terminó amurrado por los pocos minutos y se peleó hasta con el cuerpo técnico.

Javier Correa tendrá que esperar en la banca para sumar minutos en Colo Colo y su duelo con Huachipato este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas. El delantero perdió su lugar como titular y deberá mejorar mucho si quiere volver a ser opción.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Previo al duelo con Huachipato, Javier Correa ha logrado disputar un total de 55 partidos oficiales por Colo Colo. En ellos ha marcado 23 goles y ha aportado con 4 asistencias en los 4.211 minutos que ha estado dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es un equipo…”: Colo Colo le muestra su respeto a Jaime García previo al duelo con Huachipato

En resumen, Javier Correa y Colo Colo…