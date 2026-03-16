La formación de Colo Colo para recuperar la cima de la tabla ante Huachipato

Colo Colo quedó con tarea por delante y no improvisará absolutamente nada para ir a recuperar el liderato. Este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas el Cacique recibe a Huachipato en el Estadio Monumental en un duelo para el que ya tiene formación definida.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz terminó perdiendo la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera luego del triunfo de Deportes Limache contra Cobresal. Es por ello que ahora irá con lo mejor que tiene en su oncena, la que parece haber encontrado por fin una base.

Manteniendo cortado a uno de los cuestionados y repitiendo lo visto en la fecha pasada contra Audax Italiano, el Cacique sale a defender la cima. Una que tiene a dos puntos y por la que, hasta ahora, mantiene una lucha palo a palo con los Tomateros.

Colo Colo va con todo en su formación frente a Huachipato

En Colo Colo no quieren dejar nada al azar y recibirán a Huachipato con la formación que asoma como la estelar de aquí en más. Tras los cambios hechos frente a Audax Italiano, Fernando Ortiz parece haber encontrado al fin la oncena, la que repetirá ante los Acereros.

Ferrnando Ortiz juega a ganador y va con todo en su formación en Colo Colo para enfrentar a Huachipato. Foto: Photosport.

En el arco, no hay ninguna duda de quién estará presente. Fernando de Paul se pone la jineta y vuelve a cuidar la portería del Eterno Campeón para darle la seguridad que han tenido en las últimas jornadas, siendo uno de los arcos con menos goles en contra.

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En la defensa, Colo Colo apuesta por la estrategia que ensayó en pretemporada y que ya le dio resultados frente a Audax Italiano. Es decir, Joaquín Sosa, Arturo Vidal y Jonathan Villagra serán los encargados de proteger el fondo albo.

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En el mediocampo habrá varios rostros tratando de dejar sin juego a Huachipato. Mientras por las bandas estarán Jeyson Rojas y Diego Ulloa, mas al centror estarán Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán en labores de 10.

Finalmente en el ataque, Fernando Ortiz vuelve a sentar a Javier Correa luego de su pataleta la fecha pasada. Maximiliano Romero se afirma como el 9 del Eterno Campeón y buscará estirar su buen presente.

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Colo Colo no guarda nada y va con todo en su formación contra Huachipato. Esta será con Fernando de Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; y Lautaro Pastrán en el mediocampo; y Maximiliano Romero en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo tiene formación con…

Misión recuperar la cima: Tras el triunfo de Deportes Limache, el “Cacique” llega al partido de este lunes (20:30 horas) en el segundo lugar. Obligado por la presión de los “Tomateros”, Fernando Ortiz decidió no improvisar y repetirá la formación estelar que venció a Audax Italiano para intentar retomar el primer puesto de la tabla.

Tras el triunfo de Deportes Limache, el “Cacique” llega al partido de este lunes (20:30 horas) en el segundo lugar. Obligado por la presión de los “Tomateros”, Fernando Ortiz decidió no improvisar y que venció a Audax Italiano para intentar retomar el primer puesto de la tabla. Consolidación del “Líbero” Vidal: El técnico ratifica su innovadora apuesta defensiva con Arturo Vidal como líbero , acompañado por Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Este esquema busca mantener la solidez de una portería custodiada por Fernando de Paul, que actualmente se alza como una de las menos batidas del campeonato.

El técnico ratifica su innovadora apuesta defensiva con , acompañado por Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Este esquema busca mantener la solidez de una portería custodiada por Fernando de Paul, que actualmente se alza como una de las menos batidas del campeonato. Ratificación de Maximiliano Romero y castigo a Correa: En la ofensiva, Ortiz le entrega un respaldo total a Maximiliano Romero como el “9” titular. Por contraparte, Javier Correa se mantiene en el banco de suplentes, pagando el costo de su reciente indisciplina (“pataleta”) y confirmando que, por ahora, ha perdido la batalla por el puesto.

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