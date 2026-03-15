Deportes Limache fue un huracán de goles y le pasó por arriba a Cobresal con un triunfo por 2-5, como visita por la séptima fecha de la Liga de Primera, en el estadio El Cobre de El Salvador. Con el resultado, El Tomate recupera el liderato y le quita, al menos de momento, la punta de la tabla a Colo Colo.

Y los festejos llegaron temprano. En los 16′ Daniel Castro se exigió yendo al piso para habilitar a Vicente Álvarez y el puntero definió con remate cruzado por bajo para batir a Jorge Pinos. A los 32′ el gol fue de Popín Castro tras la habilitación de Jean Meneses.

El doblete de Popín llegó en los 35′ con un golazo, esto luego de la incapacidad de la defensa minera para rechazar el balón en la frontera del área. Castro apareció como un fantasmas veloz para adueñarse del balón y definir con una suerte de picotón ante la salida del meta rival. Era el 3-0, pero habría más.

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El segundo tiempo: cuatro goles y penal a las nubes

Ya en el segundo tiempo, Gonzalo Sosa puso el cuarto a la entrada del área chica (66′). Limache no se detuvo y en los 72′ el árbitro fue al monitor del VAR para sancionar un penal por mano de Guillermo Pacheco. César Pinares convirtió desde los doce pasos en los 73′ (0-5).

Partidazo de Limache hasta los 87′ frente a Cobresal.

En los minutos finales Deportes Limache se relajó totalmente y Cobresal pudo hacer más estrecha la goleada del Tomate: Steffan Pino descontó en los 87′ y Franco Farías marcó el 2-5 en los 89′. En los descuentos se cobró penal para los locales, pero Pino se lo perdió al disparar con todo por arriba del arco (90’+3).

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Con la gran victoria, Limache vuelve al primer lugar de la tabla con 14 puntos, por encima de Colo Colo (12). El Cacique se pone al día este lunes ante Huachipato. Por su parte, Cobresal sufre en el 15° casillero, abriendo la zona de descenso.

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El próximo duelo de Limache será este domingo 22 de marzo, por la primera fecha de la Copa de la Liga, mientras Cobresal hará lo propio el sábado 21 frente a Ñublense.

La tabla

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Compacto y goles de Cobresal vs. Limache