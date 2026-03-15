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Liga de Primera

Tabla: U de Conce gana en el final a Palestino y se mete de lleno en la pelea por la Liga de Primera

Un partido que parecía empate se definió en el tiempo agregado a favor de los penquistas, que se ilusionan.

Por Carlos Silva Rojas

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Antonio Díaz celebra su gol en la U de Conce.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTAntonio Díaz celebra su gol en la U de Conce.

La Liga de Primera está tan apretada, que una victoria de cualquier equipo provoca movimientos y genera que se meta de lleno en la pelea grande, situación que aprovechó Universidad de Concepción.

El cuadro penquista fue local en el estadio Ester Roa Rebollado, con una cancha muy pesada por la lluvia, y se impuso por un apretado 1-0 ante Palestino, para así avanzar posiciones.

El partido fue áspero y el Campanil lo enfrentaba diezmado, puesto que el entrenador Juan Cruz Real renunció por problemas y sus ayudantes se hicieron cargo del equipo de manera provisoria, lo cual le está dando resultados.

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La U de Conce le gana a Palestino y trepa en la tabla

El gol de Universidad de Concepción llegó desde el banco, puesto que a los 91 minutos ingresó el lateral izquierdo Antonio Díaz para apoyar en la marca y terminó siendo clave.

El ex Universidad de Chile apareció como delantero centro dentro del área tras un hermoso pase de Facundo Mater y a los 93′ definió con un derechazo, su pierna no hábil, ante la salida de Sebastián Pérez. Gol inesperado que cambió todo.

Universidad de Concepción le ganó un partido clave a Palestino. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Universidad de Concepción le ganó un partido clave a Palestino. Foto: Marco Vázquez/Photosport

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El triunfo le permite a Universidad de Concepción pensar en grande, debido a que llegó a las 11 unidades y está quinto, pero apenas un punto menos que el líder Colo Colo.

Palestino, en tanto, no puede ser regular y se encuentra en una peligrosa posición 13° con apenas ocho puntos, por lo que se empieza a cuestionar el trabajo del entrenador Cristián Muñoz.

En síntesis

  • Universidad de Concepción venció 1-0 a Palestino en el estadio Ester Roa Rebollado.
  • El lateral Antonio Díaz anotó el gol del triunfo en el minuto 93.
  • El Campanil alcanzó las 11 unidades, situándose a un punto del líder Colo Colo.
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