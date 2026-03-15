Pese a que al frente estaba un equipo repleto de bajas y con un interinato en la banca, Coquimbo Unido fue incapaz de sacar un buen resultado en el Francisco Sánchez Rumoroso, cayendo por 1-0 ante Universidad de Chile por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

Uno de los más apuntados en el puerto pirata por esto está siendo Hernán Caputto. El DT no ha podido sumar muchos puntos en la antesala del debut en la Copa Libertadores, algo que ya está preocupado a varios.

El propio entrenador del barbón analizó lo que fue la discreta presentación de su equipo ante la U, asegurando que hay partidos en que a pesar de todos los intentos el gol simplemente no sale.

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Caputto tras la derrota de Coquimbo Unido ante la U

El DT del Pirata aseguró a los medios que “hubo un cambio forzado por la lesión de Nico Johansen, eso te desequilibra un poco. Uno intenta en los cambios buscar soluciones, terminamos con dos ‘9’ y dos extremos”.

Hernán Caputto ya se está ganando las primeras críticas en Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

“Uno taladra, pero a veces no se da, eso va desgastando a nuestro propio equipo. Si hiciste todo el desgaste, por lo menos no perder, entiendo el malestar de la gente”, agregó.

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Para cerrar, el ex arquero afirmó que “hicimos todo, pero nos faltó el gol. Los entrenadores somos juzgados por el resultado, no voy a claudicar”.

Coquimbo se quedó estancado en el octavo puesto con nueve puntos tras tres victorias y cuatro derrotas en las primeras siete fechas del torneo. Está a tres puntos del líder Colo Colo y a cinco del colista Deportes Concepción.

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El próximo partido de Coquimbo Unido en la Liga de Primera

Los piratas volverán a la acción en el torneo por la fecha 8 ante Cobresal. Este duelo se jugará en el fin de semana del 4 y 5 de abril en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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En síntesis