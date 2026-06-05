“Nunca fui leyenda”: La sorpresiva reacción de Hernán Caputto a la chance de dirigir Colo Colo

El experimentado adiestrador recalcó que estaría dispuesto a asumir en el Cacique, pero en otro momento porque ahora su mente solo está en Coquimbo Unido.

Hernán Caputto se ha transformado en el entrenador del momento en Chile. El adiestrador asumió en Coquimbo Unido y mantuvo el gran rendimiento que había conseguido con Esteban González.

El primer apronte del 2026 lo logró al ganar la Supercopa. Luego superó la fase de grupos de Copa Libertadores y en la Liga de Primera está en la parte alta de la tabla. Además en la Copa de la Liga tiene la gran chance de eliminar a Colo Colo y avanzar a las semifinales del torneo.

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Gran rendimiento del ex adiestrador de la Roja y que ha generado interés de los grandes. Por lo mismo, reflexionó ante el posible llamado que podría llegar al puerto pirata. Lo que llamó la atención ya que no le cerró las puertas a opciones como dirigir Colo Colo, pese a estar identificado con Universidad de Chile.

“Nunca fui una leyenda, como para que digan que no puedo dirigir en algún lado“, expresó en Blah! Podcast. “Jugué y dirigí a Universidad de Chile. Quiero mucho a la U, pero no le podría decir que no a Colo Colo”, agregó el adiestrador.

“Hay situaciones y momentos que te hacen tomar una decisión. También jugué cuatro años en Unión Española, peor no puedo decir que no dirigiría otro club de colonia. Es muy distinto ser jugador y entrenador”, detalló Caputto.

El futuro de Hernán Caputto: Copa de la Liga y Copa Libertadores

Pero más allá de los ofrecimientos, Hernán Caputto recalcó que ahora su foco está en lo que será la final de Copa de la Liga de este viernes.

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Coquimbo Unido necesita un triunfo ante Deportes Concepción para quedarse con el primer lugar del grupo A. Pero también está enfocado en la llave ante Platense y buscar un inédito Bicampeonato.

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Por lo mismo, Caputto recalcó que no se mueve del puerto pirata para despejar cualquier tipo de dudas sobre su presente y futuro.

“Yo voy a lugares donde me quieren. Me han demostrado que quieren contar conmigo. Agradezco muchísimo a la gente, solo les pido que crea y apoyen. Los jugadores los van a representar de la mejor manera. Nos vamos a entregar por entero”, recalcó.

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En resumen:

El entrenador Hernán Caputto aseguró que no descartaría dirigir en el club Colo Colo.

El estratega ganó la Supercopa 2026 y avanzó de ronda en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido definirá este viernes el liderato del grupo A ante Deportes Concepción.