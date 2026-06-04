“Me apodaron ‘el garfio’”: La reacción de Hernán Caputto a meme sobre lesión en su dedo

El entrenador de Coquimbo Unido abordó la curiosa dolencia que arrastra en su extremidad. El momento se volvió viral tras el triunfo sobre Deportes Limache.

Coquimbo Unido se ha transformado en el equipo sensación del fútbol chileno. Bajo el mando de Hernán Caputto ya ganaron la Supercopa y ahora siguen en la lucha de la Copa Libertadores, Liga de Primera y Copa de la Liga donde puede dejar eliminado a Colo Colo este viernes.

Sin embargo, el adiestrador ahora dio que hablar por un curioso momento que se hizo viral en el triunfo de Coquimbo por 3-2 sobre Deportes Limache. En la transmisión de TNT Sports justo quedó a relucir su dedo meñique.

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Lo que de inmediato desató los memes por la extraña posición. Pero más allá del curioso momento, el propio entrenador explicó lo que pasa con su extremidad en su mano derecha.

El meme de Hernán Caputto: “Me lo tengo que operar”

“Lamentablemente es mi dedo. Parece un hueso de un androide, pero es mi dedo. Estuvieron rápidos ahí con el tema”, comentó Hernán Caputto, el actual DT de Coquimbo Unido en Blah Podcast.

Hernán Caputto explicó su lesión en el meñique de la mano derecha.

Tras ello, Hernán Caputo explicó lo ocurrido con su extremidad. “Los que no saben fui arquero y cuándo teníamos ciertas lesiones, hoy se opera y se para. En ese momento imprudentemente me ponía solo un vendaje”, lamentó.

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“Es una fractura y corte de ligamento. Fue hace mucho tiempo. Tengo que operarlo. Ahí me apodaron el ‘garfio’”, comentó entre risas.

Ahora también confesó que dicha lesión también trae sus complicaciones en la vida diaria, pero que ha sabido sobrellevar. “Cuando hace frio molesta, a veces se me enreda en las sábanas. Es mi dedo y ya está, ahora lo conocen mucho más. Que no los asuste”, sentenció.

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En resumen:

El entrenador Hernán Caputto dirige a Coquimbo Unido, equipo ganador de la Supercopa.

Una lesión como arquero provocó una fractura y corte de ligamento en su dedo.

El técnico de Coquimbo confirmó que debe operarse el meñique de su mano derecha.