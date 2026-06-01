El entrenador de los Piratas está contento por el rendimiento de su equipo, que está arriba en la Liga de Primera y clasificó en la Copa.

Uno de los equipos chilenos de mejor momento en la actualidad es Coquimbo Unido, que es el único que está peleando de gran manera en los tres frentes en los que compite en la temporada.

Los Piratas están terceros en la Liga de Primera, clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores y dependen de sí mismos para avanzar a semifinales de la Copa de la Liga.

El líder del barco pirata es el entrenador Hernán Caputto, quien analizó la situación por la que atraviesa su equipo, tras la importante victoria sobre Deportes Limache en la difícil cancha de Quillota.

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Hernán Caputto habla del gran momento de Coquimbo Unido

Hernán Caputto se restó mérito por el momento de Coquimbo, señalando que la importancia la tienen los jugadores.

“No hay ninguna fórmula. No tengo magia ni nada. Soy un entrenador que trabaja, que planifica y que cree en los futbolistas que tiene”, dijo el argentino nacionalizado chileno.

Coquimbo Unido festejó ante Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Heredé un equipo extremadamente competitivo. Cuando uno recibe un grupo que viene de conseguir cosas importantes, es difícil mantener ese nivel, pero ellos tienen hambre de gloria y hambre de seguir compitiendo”, cerró.

Coquimbo Unido sale a buscar las semifinales de la Copa de la Liga ante Deportes Concepción, y si le gana a los lilas logra ese objetivo.

En síntesis

El entrenador Hernán Caputto lidera el actual rendimiento del club Coquimbo Unido .

lidera el actual rendimiento del club . El club Coquimbo Unido clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores .

clasificó a octavos de final de la . El equipo pirata logró una victoria sobre Deportes Limache en la cancha de Quillota.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera