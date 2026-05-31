El DT del cuadro de la usina fue muy crítico por lo hecho ante los Cruzados, que firmaron un 3-0 contundente en el estadio CAP por la fecha 14 de la Liga de Primera y ahora son escoltas de Colo Colo.

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Jaime García siente que la diferencia en el marcador reflejó un detalle que necesita resolver lo más pronto posible en Huachipato, que cayó por 0-3 ante Universidad Católica. Qué duda cabe, los Cruzados tuvieron una semana de ensueño tras la victoria ante Boca Juniors.

Y la sellaron con una contundente presentación en el estadio CAP de Talcahuano. Luego del encuentro, que tuvo el broche de oro en un golazo de Diego Corral, García conversó con TNT Sports. “No resulta el plan, obviamente”, reconoció el estratego del Huachi.

“Tuvimos tres ocasiones de gol en el primer tiempo, pero no se hacen. Y cuando te concretan al otro lado es porque el rival está haciendo mejor las cosas. No nos pueden marcar con esos errores”, dictaminó García. En el primer tanto, Matías Palavecino se hizo un festín y le puso un preciso centro a Clemente Montes.

Jaime García tuvo una tarde agria contra la UC. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En el segundo gol de la Franja, el argentino Justo Giani aprovechó una serie de rebotes y con un sorpresivo remate, dejó parado al portero Christian Bravo. Y en el 3-0, Corral finiquitó prácticamente al ángulo un vistoso pase del trasandino Martín Gómez.

“Tuvimos controlado el primer tiempo. Después hacen esos goles, se abre un poco más el equipo, traté de tener cinco delanteros. Eso no dice siempre que vas a llegar más veces. No resultó y ellos hicieron todo para ganar”, resumió García en esa charla con el citado canal.

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Agregó que “cuando no marcas en un lado, te marcan en un lado. Esto es así”. Por si eso fuera poco, el golero Vicente Bernedo ahogó el descuento con una ágil tapada con la que le puso candado a su portería.

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Jaime García adelanta el estado de los arqueros tras la dura derrota con la Católica

Jaime García alineó a Christian Bravo en varios partidos de Huachipato, incluido en esta caída contra Católica. Una lesión de Rodrigo Odriozola y otra del mundialista con la Roja Sub 20 Sebastián Mella le dieron una oportunidad que el golero de 19 años aprovechó.

Futbol, Huachipato vs Universidad Catolica Decimocuarta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Universidad Catolica Clemente Montes, izquierda derecha centro, celebra su gol contra Huachipato durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 31/05/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, Huachipato vs Universidad Catolica 14th date, 2026 National Championship. Universidad Catolica player Clemente Montes, left right center, celebrates after scoring against Huachipato during the first division match held at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 31/05/2026 Marco Vazquez/Photosport

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De hecho, Bravo cautivó a Carlos Caszely con sus actuaciones. Según contó García, el uruguayo Odriozola está a punto de volver. “Viene uno yo saliendo. Y Mella tiene para un par de semanas”, aseguró el DT cartagenino, quien llegó a los acereros tras dirigir a Santiago Wanderers.

“Pero no hay que darle responsabilidad a nadie. Cuando perdemos, perdemos todos. Parto esto desde mi cabeza para ver cómo podemos ir resolviendo esto”, sentenció Jaime García, quien debe cambiar el chip para la fecha final de la fase de grupos en la Copa de la Liga. Sin chances de clasificar a la semifinal, el Huachi recibirá a Colo Colo el 7 de junio a contar de las 15 horas.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad Católica quedó en el 2° lugar de la Liga de Primera 2026 mientras que Huachipato se ubica en el 5° puesto. Los dos equipos han jugado 14 partidos.