A raíz de un joven arquero de Huachipato, el Chino lanzó otra bombita sobre los arreglines acereros con la U. "Está la escoba con eso", apuntó.

Carlos Caszely dice tener información suficiente como para confirmar fehacientemente que la relación entre U de Chile y Huachipato es un arreglín. Un chanchullo. Y lo evidenció cuando quiso elogiar a una de las jóvenes promesas que tiene el arco en el fútbol nacional.

Un golero de Huachipato que tomó la titularidad por esas cosas que a veces depara el destino en esta actividad. La lesión del uruguayo Rodrigo Odriozola se sumó a la del mundialista Sub 20 Sebastián Mella. Pero Christian Bravo estuvo ahí, listo para tomar la oportunidad que le brindó Jaime García.

“Me encanta el fútbol chileno. Lo veo todo. Hay buenos jugadores jóvenes que emergen, hay un lateral de Coquimbo que va y viene, tira buenos centros. Uno izquierdo de Ñublense. El arquero de Huachipato me gusta, tiene 19 años”, opinó el Chino Caszely en Picado TV.

Christian Bravo en acción frente a Coquimbo Unido. Suma 11 partidos en el Huachi, donde recibió 13 goles y dejó el arco invicto tres veces. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

El Rey del Metro Cuadrado dijo que ficharía a Bravo. “A ese me traería. Pero no puedes negociar con Huachipato porque solamente negocia con la U. Ahora está la escoba con esa cuestión. Me llegó la información completa de los que están metidos. Es grave”, aseguró Caszely.

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Caszely se sorprende por la inacción ante el lazo de U de Chile y Huachipato

Carlos Caszely piensa que la casa estudiantil que cede el nombre al club de fútbol de la U de Chile debería tomar parte en esta ligazón con Huachipato. “Me preocupa como la univesidad no se ha metido”, apuntó el ídolo albo, probablemente el máximo referente vivo de Colo Colo.

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Caszely le apuntó abiertamente a la casa estudiantil de la Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ojalá, y lo digo de corazón, que no vayan a quitarles el nombre. Seremos rivales y todo lo que quieras, pero es un equipo importante en nuestro país”, apuntó el Chino Caszely. No se le pasa por la cabeza que el Cacique deba tener un clásico contra los azules llamados de otra manera.

Seguramente los detalles que recibió Caszely fueron los que entregó CIPER Chile: el citado medio destapó que un socio de Victoriano Cerda, exdueño de Huachipato, le prestó el dinero al abogado José Ramón Correa para adquirir la parte de Azul Azul que tenía la familia Schapira y asegurar un lugar en el directorio.

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