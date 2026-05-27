El Capo de Provincia dio la sorpresa y eliminó al equipo colombiano en la Copa Sudamericana.

O’Higgins dio el batacazo en la Copa Sudamericana y eliminó a Millonarios en condición de visita. Rodrigo Ureña mostró su molestia por la caída de su equipo.

Al equipo colombiano le bastaba con un empate para poder avanzar a los playoffs de la competición internacional. Sin embargo, no contaban con la gran actuación del Capo de Provincia, quienes estuvieron a la altura en Bogotá y ganaron por 2-1.

El enojo de Rodrigo Ureña

Para un club importante a nivel continental como Millonarios, el quedar fuera en la fase de grupos de la Copa Sudamericana es un verdadero fracaso. Los hinchas así se los hicieron saber, reprochando a sus propios jugadores. Rodrigo Ureña sacó la voz luego de la derrota.

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“¿No has visto a un jugador enojado? Si estoy aquí es por algo. No creo que un jugador que queda eliminado tenga que salir riéndose o haciendo gestos para pedirle perdón al público… Sé que no estuvimos a la altura, no tan solo hoy; esto es de un semestre“, explicó el molesto volante chileno.

Ureña, lejos de bajar un cambio, incluso detalló que jugó lesionado ante el Capo de Provincia. “Soy autocrítico conmigo mismo. Demasiado, incluso. Hay cosas que ustedes como periodistas nunca van a saber o la gente nunca se va a enterar… Contra Sao Paulo jugué desgarrado y hoy, ante O’Higgins, también“, señaló.

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Rodrigo Ureña arribó en este 2026 a Millonarios, procedente desde Universitario. Ha jugado 24 partidos y ha entregado 4 asistencias, aunque el negativo rendimiento colectivo ha opacado su adaptación. El chileno es consciente de que están en deuda.

“Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros. Me da vergüenza lo que pasó hoy. Creo que no merecimos perder, pero ya fue. Jugamos mal el primer tiempo. No estamos en los playoffs porque nos costó en los partidos donde teníamos que marcar diferencia y hoy nos costó contra un equipo que teníamos que manejar”, cerró Ureña.