Destaparon toda la teleserie detrás del posible regreso de la Joya al Cacique ante su mal paso por los Xeneizes. No es la primera opción para Fernando Ortiz.

Carlos Palacios suena en Colo Colo después de un primer semestre para el olvido en Boca Juniors. La Joya se lesionó y estiró el mal cierre de 2025 que tuvo sin sumar un minuto, lo que ha vuelto a instalar su nombre en el Cacique.

En las últimas horas se conoció que el extremo se cansó de los ninguneos y busca volver al Estadio Monumental. Una situación que ha generado una inmediata reacción en los Xeneizes y por la que no recibe muy buenas noticias.

Y es que además de la exigencia económica que harán los trasandinos, se suma un chileno que puede sepultar cualquier chance de volver. Esto, ya que es una de las prioridades de Fernando Ortiz para la segunda rueda: Diego Valdés.

Regreso de Carlos Palacios a Colo Colo: muchas ganas y obligados a meterse la mano al bolsillo

A Carlos Palacios se le complicó todo en su lucha por volver a Colo Colo. La Joya no sólo tiene una importante traba por solucionar, sino que también queda detrás en la lista de posibles refuerzos para el Cacique.

Carlos Palacios quiere dejar Boca Juniors y volver a Colo Colo, pero no la tiene fácil. Foto: Photosport.

En Los Tenores Mañaneros de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado contó la tremenda teleserie detrás del caso. “Preguntando por esta posibilidad, Carlos Palacios se comunicó con alguien de su círculo cercano y le dijo que quiere irse de Boca Juniors para volver a Colo Colo“, lanzó.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, en los Xeneizes se plantaron firmes y le dejaron en claro que no partirá si no les pagan lo que piden. “Averiguando, la idea de Boca es dinero, nada de préstamos”.

Con contrato hasta el 2029, en el cuadro argentino no se sentarán a negociar si no es con plata en la mesa aunque la Joya quiera salir. “Lo concreto y la información que tenemos es el deseo de Carlos Palacios de volver al Monumental“.

ver también Ojo Colo Colo: Salomón Rodríguez es héroe y lidera histórica clasificación en Copa Sudamericana

Aunque ese no es el único problema, ya que en su puesto hay otro jugador que le interesa a Colo Colo. “La prioridad para Ortiz es la llegada de un enganche, un volante. Hay un nombre que le seduce al técnico, Diego Valdés, pero es un jugador carísimo. Un sueldo cercano a los 150 mil dólares“.

Publicidad

Publicidad

“Estuve averiguando y Vélez no tiene competencia internacional, es un sueldo alto y le estarían buscando nuevos horizontes. Todavía tiene contrato vigente, el peso es que lo conoce Ortiz porque lo dirigió en el América y conversan”, sentenció.

Encuesta¿A quién prefieres como refuerzo de Colo Colo? ¿A quién prefieres como refuerzo de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Carlos Palacios tendrá que seguir esperando a ver cómo se va armando Colo Colo en la segunda rueda para saber si puede volver. La Joya no lo pasa bien en Boca Juniors y espera una mano del equipo de sus amores.

Publicidad

Publicidad

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors en la Liga Argentina 2025

ver también Colo Colo queda a un triunfo de superar los puntos del Súper Coquimbo campeón en la primera rueda del 2025

En resumen, Palacios y Colo Colo

El deseo de “La Joya” de huir de Boca Juniors: Tras un pésimo primer semestre de 2026, marcado por las lesiones y la falta de minutos en el cuadro Xeneize, Carlos Palacios se comunicó con su círculo íntimo para manifestar su desesperada intención de dejar Argentina y sellar su retorno a Colo Colo en este mercado de pases.

Tras un pésimo primer semestre de 2026, marcado por las lesiones y la falta de minutos en el cuadro Xeneize, se comunicó con su círculo íntimo para manifestar su desesperada intención de dejar Argentina y sellar su retorno a en este mercado de pases. La estricta barrera económica impuesta por los argentinos: El anhelo del atacante choca con la postura intransigente de Boca Juniors . El club trasandino, con el que Palacios tiene contrato vigente hasta 2029, avisó que no aceptará salidas a préstamo: la única vía para liberar al jugador es con una compra definitiva y dinero sobre la mesa.

El anhelo del atacante choca con la postura intransigente de . El club trasandino, con el que Palacios tiene contrato vigente hasta 2029, avisó que no aceptará salidas a préstamo: la única vía para liberar al jugador es con una compra definitiva y dinero sobre la mesa. Diego Valdés es la obsesión de Fernando Ortiz: El retorno de Palacios queda relegado porque la principal prioridad del actual DT albo, Fernando Ortiz, es fichar a un volante de creación. El principal apuntado es Diego Valdés, a quien dirigió en el América de México. Pese a que el actual jugador de Vélez Sarsfield tiene un altísimo salario (cercano a los 150 mil dólares), el cuerpo técnico empuja por su llegada para la segunda rueda.

Publicidad