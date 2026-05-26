Finalmente el delantero chileno quedó afuera del duelo clave por el torneo continental y ya completa medio año sin estar en las canchas.

Se esperaba en Argentina que el delantero chileno Carlos Palacios volviera a estar a disposición en Boca Juniors para el duelo clave de este jueves ante Universidad Católica, por el pase a los octavos de final en Copa Libertadores.

Sin embargo, desde el cuadro xeneize entregaron la lista de convocados para el encuentro a jugarse en “La Bombonera” y la noticia es que La Joya no estará a disposición del técnico Claudio Úbeda en busca de la victoria ante los cruzados.

Así las cosas, Palacios podría volver a ver acción con la camiseta de Boca recién durante el Mundial 2026, si se considera que el Torneo de Clausura arrancará entre el 10 y 11 de julio, por lo que completará oficialmente siete meses sin jugar.

Tweet placeholder

Sigue el calvario para Carlos Palacios en Boca Juniors

El último juego que disputó el ex Colo Colo con la casaca azul y oro fue el 7 de diciembre del 2025, cuando jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo por la cuenta mínima ante Racing, por semifinales del torneo argentino.

Dos meses después, el 23 de febrero de este año, Palacios se operó del menisco externo de la rodilla derecha, tras arrastrar una rebelde sinovitis, la cual le impidió ver acción durante este primer semestre a nivel local y en Libertadores.

Publicidad

Publicidad

El chileno tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre del 2029, recordando que pagó US$5 millones de dólares por su pase al Cacique. En su paso por Argentina suma tres goles y cuatro asistencias en 36 encuentros.

ver también La decisión de Boca por el regreso de Carlos Palacios a Colo Colo: “Riquelme tiene una postura”

¿Cuándo juega el xeneize?

Sin Carlos Palacios en la citación, Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica en el Estadio “La Bombonera” de Buenos Aires, este jueves 28 de mayo desde las 20:30 horas.

En síntesis

Carlos Palacios quedó fuera de la citación de Boca Juniors para enfrentar a la UC.

de Boca Juniors para enfrentar a la UC. El chileno suma siete meses sin jugar tras ser operado de la rodilla en febrero.

tras ser operado de la rodilla en febrero. “La Joya” recién volvería a las canchas en julio, luego del Mundial de 2026.

Publicidad