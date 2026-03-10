Rojabet Casino: slots y bonos en Chile

El Rojabet casino cuenta con una excelente oferta de juegos disponibles entre slots, ruletas, Blackjack y otras opciones. Además, con tu nueva cuenta de usuario tendrás la posibilidad de reclamar el bono de bienvenida del 125% hasta $300,000 CLP + 30 Free Spins

Si vas a empezar tu carrera por el apartado de juegos del Rojabet casino, podrás disfrutar de una plataforma robusta con una amplia variedad de títulos y juegos de casino en vivo con los que puedes disfrutar del bono de bienvenida y otras promociones adicionales. Conoce todos los detalles para sacarle el máximo provecho a la casa de apuestas.

Ofertas y bonos de casino en Rojabet

Regístrate en la casa de apuestas con el código promocional Rojabet casino y disfruta de todas sus promociones, comenzando por el bono de bienvenida.

Después de usar la bonificación de bienvenida, entonces podrás acceder a otras promociones para casino con las cuales podrás reclamar giros gratis u optar por partes de pozos acumulados que se entregan entre varios ganadores.

Disfruta de una casa de apuestas que opera en Chile con licencias internacionales y que te otorgará bonos y promociones diarios y semanales.

¿Qué ofrece el bono de casino de Rojabet?

El Rojabet casino bonus está habilitado para todos los nuevos usuarios que elijan reclamarlo y conseguir el 125% del depósito hasta $300,000 CLP + 30 Free Spins.

Tomada de Rojabet CL

Después de utilizar el bono de bienvenida ofrecido por el operador, podrás usar alguna de las promociones adicionales que están vigentes en el operador:

Condiciones y requisitos del bono de bienvenida para Rojabet casino

El Rojabet casino bonus cuenta con Términos y Condiciones que debes cumplir para poder sacarle el máximo beneficio a la promoción.

Este es un bono destinado para nuevos usuarios, mayores de 18 años y que se registren correctamente en la casa de apuestas. Además, debe ser un usuario residente en Chile.

Condición Detalle Rojabet casino bonus Depósito Mínimo requerido $5,000 CLP Rollover 45x Tipo de Apuesta Juegos de casino Monto del código 125% hasta $300,000 CLP + 30 Free Spins Plazo de vigencia 15 días

Para más Términos y Condiciones visita la página web de la casa de apuestas o nuestro artículo dedicado al registro con el código promocional Rojabet.

Pasos para activar el bono de bienvenida Casino Rojabet

El casino online de Rojabet te da la opción para que elijas el bono de bienvenida de casino con el que puedes duplicar tu primer depósito hasta $200,000 CLP + 30 Free Spins. Para no perderte de esta oferta deberás realizar el siguiente paso a paso:

Regístrate en Rojabet casino online Deposita desde $5,000 CLP como monto mínimo válido para reclamar el bono Ve a la sección “Mi Cuenta’ Selecciona ‘Bonos por Activar’ Dale click en ‘ACEPTAR BONO CASINO’ Tienes 7 días para aceptar el bono Apuesta la totalidad del monto depositado en una o más apuestas en el Casino

Tomada de Rojabet CL

Lunes de free spins: cómo recibir giros gratis toda la semana

Si eres uno de los usuarios que realiza un depósito de mínimo $100,000 CLP los días lunes hasta las 23:59 hrs, podrás ganar 15 giros gratis todos los días de la semana, entre martes y domingo.

Para que puedas recibir todos los beneficios de este bono y promoción debes cumplir con las siguientes condiciones:

Giros gratis tienen una vigencia de 7 días

Valor de cada giro gratis: $50 CLP

Juego acreditado: Club Tropicana Happy Hour

Juegos de casino disponibles en Rojabet

Al ingresar a la plataforma, encontrarás la sección de casino dividida en categorías para que encuentres los mejores juegos de tragamonedas, ruletas, Blackjack y más.

Conoce en qué juegos puedes usar el bono de bienvenida. Las opciones traen los Populares, Nuevos, Casino en vivo, Tragamonedas, Jackpot, Megaways y muchos más.

Rojabet casino

Además, el operador te ofrece títulos de los mejores proveedores como Amatic, CT Interactive, Evolution, iSoftBet, Play’n GO, Pragmatic Play, entre otros.

En total, son más de 2.200 juegos de estos proveedores publicados en la plataforma del Rojabet casino. Juega entonces en títulos como: