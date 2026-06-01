El volante del León fue enfático en exigir a las autoridades del fútbol chileno la continuidad del actual técnico con miras al próximo proceso.

La Selección Chilena ya está en Portugal para preparar el amistoso que sostendrá este sábado ante el elenco de Cristiano Ronaldo. Una nueva prueba de fuego para el entrenador Nicolás Córdova y sus chances a futuro.

Es que por más que actualmente el estratega está de forma interina en el cargo, pues desde la ANFP están en la búsqueda de un técnico principal a partir del 2027, desde el plantel de futbolistas apuestas por la continuidad del actual proyecto.

Prueba de ello es el volante Rodrigo Echeverría, que en conversación con Radio ADN fue categórico en exigir a la dirigencia del fútbol chileno que desde ya ratifiquen a Córdova como el entrenador de la Selección para el proceso con miras al Mundial 2030.

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Echeverría pide a Córdova fijo en la Selección Chilena

“Se ha mantenido un proceso muy bueno. Nicolás trabaja de muy buena forma, tiene muy buenos trabajos en todas las líneas y eso se agradece, te ordena un poco. Estamos trabajando muy serio, con la confianza de hacer las cosas bien y espero que sigamos por este camino”, expresó el ex jugador de la U.

En esa línea, Echeverría agrega que Córdova “lo ha hecho bien, tiene la confianza y los méritos para dirigir a la Selección de buena manera. Confiamos en el proceso y los trabajos que está haciendo. Mientras él esté, hay que seguirlo al pie de la letra y acoplarnos a su idea”.

Sin embargo, ante la opción de que Manuel Pellegrini pueda asumir en el futuro, el volante admite que “el hecho que se lo nombre es muy gratificante, lleva mucho tiempo en Europa y tiene mucho mérito para dirigir a la selección, pero no sé lo que vaya a pasar. Hay que estar a disposición de lo que sea”.

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En síntesis