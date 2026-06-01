El periodista Jorge “Coke” Hevia detalló que en el romántico viajero ya sacan cuentas con la venta de su canterano, quien en este 2026 no ha podido reeditar el buen segundo semestre que llegó a tener el año pasado.

Universidad de Chile tiene que comenzar a tomar decisiones con Lucas Assadi. Si bien hace poco se hizo oficial la renovación del atacante de 22 años, lo cierto es que su notable bajón en esta temporada hacen pensar que bien este podría no ser un negocio del todo conveniente para el club.

Con este panorama algunos ya se están aventurando en una venta lo más pronto posible, esto para evitar una devaluación que golpeé todavía más las arcas del romántico viajero.

En ese sentido, uno que entregó información fresca al respecto fue el periodista Jorge “Coke” Hevia, quien en su calidad de comentarista en Radio Pauta reveló que en la U ya están evaluando su venta para el mercado de fichajes que se viene.

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Universidad de Chile ya proyecto el pronto adiós de Lucas Assadi

El comunicador aseguró que “lo que supe el otro día averiguando y preguntando, es que a esta altura, es más que necesario vender a Lucas Assadi. Está bien, no es su mejor momento y no es lo ideal, pero el renovarle fue la forma de que les quedara algo”.

“La U renueva con él y tiene una cláusula especial con el Malmö de Suecia. Quedó algo amarrado ahí y tiene una cláusula cercana a los dos millones de dólares por un porcentaje alto, 70 u 80 (%)”, agregó.

Lucas Assadi se pegó un bajón notable en esta temporada 2026 de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, Hevia avisó que “la U tiene menos plata que lo que la gente cree (…) Porque así puedes traer cuatro (incorporaciones) y la U necesita cuatro jugadores. A Lucas Assadi lo van a vender en más de 250 mil dólares y así puede traer un jugador extra”.

Lucas Assadi en este temporada 2026 ha jugado un total de 13 partidos con la U, siendo diez por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra apenas dos asistencias en 615 minutos de acción.

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En síntesis