El ídolo albo aseguró que si bien su retoño tiene deseos de jugar en el algún momento para el Cacique, hoy no están dadas las condiciones para que eso suceda.

En Colo Colo ya se están planificando lo que será el mercado de fichajes de cara al segundo semestre. Todo apunta a que el Cacique será el gran rival a vencer en la lucha por el título, razón por la cual será clave buscar algunos refuerzos para potenciar el equipo de Fernando Ortiz.

La idea del DT albo y de la dirigencia es sumar gente en delantera, especialmente por las bandas. En ese sentido, hay un nombre que podría caer como anillo al dedo considerando el actual plantel.

Hablamos del de Bruno Barticciotto, quien cerró un primer semestre para el olvido en Argentina con la camiseta de Talleres de Córdoba, donde apenas ha sumado 52 minutos de acción en todo el año.

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Sin embargo, no todos en las huestes albas ven con buenos ojos el fichaje del atacante de 25 años. Y ojo, que para sorpresa de muchos, dentro de ese grupo se encuentra el propio padre del jugador, la leyenda Marcelo Pablo Barticciotto.

Barticciotto dice que no es el momento para Bruno en Colo Colo

El ídolo albo aseguró en Radio Cooperativa que “ahí es donde le falta a Colo Colo, le falta un extremo. Si bien le falta para ser más competitivo, me parece que Fernando Ortiz tiene un buen plantel”.

“Tendrá que buscar o ver si en algún momento él quiere cambiar el sistema y jugar con un 4-3-3, con punteros bien marcados. Pastrán si es un extremo, pero estaba jugando detrás de los nueve antes, en algún partido si se abrió. En el puesto de extremo por izquierda a Colo Colo le ha costado encontrar a un jugador titular”, agregó.

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Bruno Barticciotto viene de un semestre para el olvido en Talleres de Córdoba. | Foto: Archivo.

Sobre la opción de que sea su hijo quien asuma ese rol, el campeón de la Libertadores 1991 avisó que “no es momento de Bruno (Barticciotto). No creo que sea el momento. No lo he hablado con él, pero es un tema personal. Si él tiene ganas de venir, me encantaría, pero no sé si tiene ganas de volver a Chile pronto. Ganas no le faltan (de jugar en Colo Colo), porque le encantaría jugar”.

Cabe recordar que Bruno Barticciotto volvió a Talleres de Córdoba este año tras estar a préstamo en Santos Laguna de México en el 2025. Lamentablemente el chileno ha jugado poco y nada por las lesiones, quedando muy rezagado en el cuadro trasandino.

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En síntesis