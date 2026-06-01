Erick Pulgar junto al retirado defensor helénico que murió a los 33 años producto de las graves heridas que le dejó un fuerte accidente vehicular en su ciudad natal.

Erick Pulgar y Mauricio Pinilla recibieron una horrible noticia este lunes 1 de junio. Un excompañero de ambos en la Serie A de Italia falleció a los 33 años como consecuencia de un fuerte accidente de tránsito. Las referencias son para un zaguero central griego que fue muy cercano al antofagastino.

Se llamaba Marios Oikonomou y luego de permanecer en estado crítico durante nueve días, finalmente falleció. Tuvo una vasta experiencia en el fútbol italiano, donde defendió varias camisetas. Como la de la SPAL, el Bari o el cuadro gialloblu, donde forjó un lazo con Pulgar.

De hecho, en la cuenta de Instagram del fallecido Oikonomou se aprecian dos fotografías del mediocampista del Flamengo junto al helénico. “Con mi hermanito chileno”, escribió el malogrado exdefensor de la selección de Grecia, donde contabilizó seis partidos.

Otra imagen que compartió Marios Oikonomou junto a Erick Pulgar.

Por cierto, el Bologna reaccionó a la pérdida de su exfutbolista con un mensaje en sus canales oficiales. “Adiós, Marios, te nos fuiste demasiado pronto. Siempre estarás en nuestros corazones”, escribió el elenco donde brilló el chileno Pulgar para el griego que jugó 74 partidos allí.

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Erick Pulgar todavía no hizo alguna reacción respecto del fallecimiento de Marios Oikonomou, pero sí Mauricio Pinilla. Fue a través de una historia en Instagram, donde se despidió de manera escueta del helénico, con quien estuvo en el Cagliari.

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“RIP amigo”, posteó Pinigol para desearle un descanso en paz a Marios Oikonomou, quien no pudo soportar las varias lesiones craneales que le generó el accidente que, después de más de una semana, le provocó la muerte en el Hospital Universitario de Ioannina.

Una pésima noticia para el exjugador, quien se había retirado en julio de 2024 tras su paso por el Panetolikos. También había jugado en la Sampdoria de Italia y en el Copenhague de Dinamarca, que le dedicó una emotiva despedida en sus redes.

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“Será recordado no sólo por sus contribuciones en el campo, sino también por la persona que estaba fuera de él. Nuestros pensamientos y sinceras condolencias están con su familia, amigos, y todos aquellos que lo conocieron y lo amaron”, posteó el cuadro danés, uno de los rivales del Midtjylland de Darío Osorio en la Superliga de Dinamarca.