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Colo Colo

Carlos Palacios abre la puerta para volver a Colo Colo tras su calvario en Boca Juniors

En su vuelta a Chile tras cerrar el primer semestre en Argentina, donde no jugó por lesión, el delantero xeneize se mostró dispuesto a regresar al Cacique.

Por Alfonso Zúñiga

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Carlos Palacios dispuesto a volver a Colo Colo pese a tener contrato con Boca.
© PhotosportCarlos Palacios dispuesto a volver a Colo Colo pese a tener contrato con Boca.

No lo oculta. En su vuelta al país desde Argentina, tras un primer semestre donde no vio acción en Boca Juniors por una lesión en su rodilla derecha, el delantero Carlos Palacios hizo público su deseo para volver al club de sus amores, Colo Colo.

Luego de una primera parte del año donde su actual equipo sufrió un fracaso histórico en Copa Libertadoresa manos de Universidad Católica, el xeneize liberó a sus futbolistas por unos días antes de volver a los trabajos con miras al segundo semestre.

Por ese motivo es que Palacios regresó a Chile, y fue a la salida del Aeropuerto de Santiago donde conversó con TNT Sports para manifestar su deseo de volver a Colo Colo, pese a tener contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre del 2029.

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Al preguntarle si le gustaría regresar al club, La Joya partió diciendo que “no lo sé, lo tiene que decidir él – en referencia al técnico Fernando Ortiz – depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea”.

Cuando a Palacios le consultan si está la opción para volver a Colo Colo, sostiene que “tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos”.

Ahora, cuando le dicen al delantero si le gustaría estar de vuelta en el Cacique, responde que “siempre, o sea siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver, si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver“.

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Carlos Palacios hizo público su deseo de regresar a Colo Colo (Photosport)

Carlos Palacios hizo público su deseo de regresar a Colo Colo (Photosport)

En síntesis

  • Carlos Palacios regresó a Chile tras un semestre sin jugar en Boca por lesión.
  • Manifestó su firme deseo de volver a Colo Colo, el club de sus amores.
  • El fichaje depende de Boca, donde tiene contrato hasta fines de 2029.
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