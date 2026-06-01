Los azules y albos ya tuvieron la primera reunión de coordinación, para ir revisando la planificación para el partido de agosto en el Nacional.

Una de las grandes novedades en la Liga de Primera 2026 será el regreso de los hinchas visitantes, donde el primer encuentro que se trabaja esta medida será el Superclásico.

Será en el mes de agosto donde Universidad de Chile debe recibir a Colo Colo en el Estadio Nacional, día en que las autoridades han dispuesto para dar inicio a este polémico plan.

Por lo mismo, quieren ver el tema con tiempo donde ya se efectuó la primera reunión de coordinación entre ambos clubes, de manera de seguir el mismo plan de la visita de Boca Juniors al Claro Arena, contra Universidad Católica.

Se espera que 2 mil hinchas de Colo Colo estén en el Superclásico. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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Autoridades piden imitar el plan de Boca Juniors en el Claro Arena en el Superclásico

Fue radio ADN quienes detallaron la situación del regreso de los hinchas visitantes al Superclásico, con Universidad de Chile siendo local en el Estadio Nacional.

“Hubo una reunión de coordinación en la delegación presidencial, en un partido que será el primero con visitantes, donde los hinchas de Colo Colo podrán estar”, comentó la periodista Rocío Ayala.

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“No participaron los presidentes, más las gerencias de operaciones para ver las medidas de seguridad, estaba carabineros, pero fue algo más técnico para tirar líneas de cómo será el operativo”, explicó.

En ese sentido, deja en claro que, por ahora, se busca “asemejar lo que se hizo con Boca Juniors en el Claro Arena, pero hoy fue el primer intento para que los visitantes vuelvan”.

Las autoridades buscan replicar el plan de la visita de Boca Juniors. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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¿Cómo fue el plan para Boca Juniors?

Las autoridades accedieron al ingreso de 2 mil hinchas de Boca Juniors para el partido por Copa Libertadores ante Universidad Católica, donde hubo que agrandar el sector visitantes, con importantes colchones de seguridad.

Eso no es todo, porque los hinchas fueron revisados uno a uno, además que tuvieron que estar tres horas antes del encuentro en el interior del estadio Claro Arena.